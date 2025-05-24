У ДСНС показали наслідки російської масованої атаки дронів та балістики на Київ цієї ночі: фото
Київ • УНН
Рятувальники ліквідували наслідки атаки у Солом'янському, Оболонському та Святошинському районах. Врятовано чоловіка та ліквідовано пожежі у житлових будинках.
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки на Київ. Врятовано чоловіка, який попередньо отруївся продуктами горіння, ліквідовано пожежі у багатоквартирних будинках. Про це інформує УНН із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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За даними ДСНС, займання сталося у Солом’янському районі Києва.
Пожежа виникла у квартирах на рівні 4 та 5 поверхів у житловій п'ятиповерхівці. Силами 30 чоловік особового складу та 8 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки загоряння ліквідовано.
За допомогою рятувального капюшоном врятовано чоловіка, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння передано медикам
Рятувальники повідомили, що в Оболонському районі сталося загорання на балконах у девятиповерхівці на рівні 3, 4, 5 та 6 поверхів.
"Трьох людей рятувальники вивели на свіже повітря, ще четверо звернулись за медичною допомогою з попереднім діагнозом гостра реакція на стрес. Пожежу ліквідовано", - зазначили в ДСНС.
В Святошинському районі через російську атаку сталася пожежа в одноповерховій нежитловій будівлі зі зберігання лакофарбових матеріалів. Роботи тривають.
"Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється", - додали в ДСНС.
Нагадаємо
У ніч проти суботи, 24 травня, російська армія атакувала Київ балістичними ракетами та ударними БПЛА. У столиці працювала протиповітряна оборона. У низці районів міста зафіксовані падіння уламків, пожежі. Є постраждалі.
росіяни обстріляли Харківщину: загинула жінка, є поранені в Чугуєві та Старому Салтові23.05.25, 21:33 • 1742 перегляди