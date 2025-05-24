В ГСЧС показали последствия российской массированной атаки дронов и баллистики на Киев этой ночью: фото

Спасатели ликвидировали последствия атаки в Соломенском, Оболонском и Святошинском районах. Спасен мужчина и ликвидированы пожары в жилых домах.

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки на Киев. Спасен мужчина, который предварительно отравился продуктами горения, ликвидированы пожары в многоквартирных домах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Детали По данным ГСЧС, возгорание произошло в Соломенском районе Киева. Пожар возник в квартирах на уровне 4 и 5 этажей в жилой пятиэтажке. Силами 30 человек личного состава и 8 единиц пожарно-спасательной и специальной техники возгорание ликвидировано. С помощью спасательного капюшона спасен мужчина, который с предварительным диагнозом отравления продуктами горения передан медикам - говорится в заметке. Спасатели сообщили, что в Оболонском районе произошло возгорание на балконах в девятиэтажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей. "Трех человек спасатели вывели на свежий воздух, еще четверо обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс. Пожар ликвидирован", - отметили в ГСЧС. В Святошинском районе из-за российской атаки произошел пожар в одноэтажном нежилом здании по хранению лакокрасочных материалов. Работы продолжаются. "Информация о возможных пострадавших уточняется", - добавили в ГСЧС. Напомним В ночь на субботу, 24 мая, российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами и ударными БПЛА. В столице работала противовоздушная оборона. В ряде районов города зафиксированы падения обломков, пожары. Есть пострадавшие. россияне обстреляли Харьковщину: погибла женщина, есть раненые в Чугуеве и Старом Салтове