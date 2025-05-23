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россияне обстреляли Харьковщину: погибла женщина, есть раненые в Чугуеве и Старом Салтове

Киев • УНН

 • 510 просмотра

23 мая россияне ударили по Чугуеву, убив 33-летнюю женщину и ранив двух человек. Также, оккупанты атаковали дроном Старый Салтов, ранив двух мужчин.

россияне обстреляли Харьковщину: погибла женщина, есть раненые в Чугуеве и Старом Салтове

В Харьковской области в результате российских обстрелов погибла женщина, есть раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

В пятницу, 23 мая, россияне ударили по городу Чугуев. Тогда погибла 33-летняя мирная жительница, ранен гражданский мужчина и женщина. Также были повреждены частные дома, складские помещения с последующим возгоранием крыши и СТО.

Кроме того, оккупанты атаковали дроном Старый Салтов. Тогда были ранены двое мужчин 1977 и 1980 годов рождения.

Напомним

В пятницу, 23 мая, начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак предупредил об угрозе атаки российских БПЛА "шахед".

Также УНН сообщал, что в Киеве прогремели взрывы – обломки вражеских дронов упали в Голосеевском районе столицы.

Евгений Устименко

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