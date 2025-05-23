Над Дніпропетровською областю зафіксовано ворожі "шахеди"
Київ • УНН
Сергій Лисак попередив про загрозу атаки БПЛА типу "шахед" в Дніпропетровській області. В регіоні оголошено повітряну тривогу, повідомляють про вибухи.
Начальник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у п’ятницю, 23 травня, попередив про загрозу атаки російських БПЛА "шахед" в регіоні. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.
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Ворожі шахеди в небі над областю. Повітряну тривогу не ігнорувати. Подбайте про безпечні місця. Бережіть себе та своїх близьких
Тим часом місцеві Telegram-пабліки повідомляють про вибухи в Дніпропетровській області. Водночас, як показує карта повітряних тривог, майже у половині регіонів України зафіксована загроза ворожих ударів, включаючи дронами.
Нагадаємо
російські окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області керованою авіабомбою. В результаті були поранені двоє працівників комунального підприємства. Обидва чоловіки 60 років у важкому стані госпіталізовані.
Також УНН повідомляв, що росіяни масовано атакували Суми "шахедами". Були зафіксовані влучання по двох об’єктах, є постраждалі.