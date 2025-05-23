Над Днепропетровской областью зафиксированы вражеские "шахеды"
Киев • УНН
Сергей Лысак предупредил об угрозе атаки БПЛА типа "шахед" в Днепропетровской области. В регионе объявлена воздушная тревога, сообщают о взрывах.
Начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в пятницу, 23 мая, предупредил об угрозе атаки российских БПЛА "шахед" в регионе. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Вражеские шахеты в небе над областью. Воздушную тревогу не игнорировать. Позаботьтесь о безопасных местах. Берегите себя и своих близких
Тем временем местные Telegram-паблики сообщают о взрывах в Днепропетровской области. В то же время, как показывает карта воздушных тревог, почти в половине регионов Украины зафиксирована угроза вражеских ударов, включая дроны.
Напомним
российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области управляемой авиабомбой. В результате были ранены двое работников коммунального предприятия. Оба мужчины 60 лет в тяжелом состоянии госпитализированы.
Также УНН сообщал, что россияне массированно атаковали Сумы "шахедами". Были зафиксированы попадания по двум объектам, есть пострадавшие.