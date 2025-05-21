Росіяни надранок масовано атакували Суми "шахедами": наслідки ударів

Ворог в ніч на середу, 21 травня, завдав масованого удару по Сумах. Про це повідомляє УНН із посиланням на в. о. міського голови Артема Кобзаря та начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка.

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За словамии Кобзаря, внаслідок ворожої атаки постраждали підприємства, у деяких районах міста тимчасово відсутнє електропостачання.

Ворог атакував два підприємства на території міста ударними БпЛА типу "Шахед". По одному з об’єктів зафіксовано 5 влучань, по іншому - 2. Інформації щодо загиблих чи постраждалих наразі немає - повідомив в. о. міського голови Сум.

У свою чергу Кривошеєнко розповів, що вже відомо про одну постраждалу людину.

Пошкоджено лінії електропередач, частина міста залишилася без світла, у тому числі обʼєкти водопостачання міста. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи щодо електропостачання - зазначив начальник Сумської МВА.

Він додав, що обʼєкти критичної інфраструктури міста переводяться на генератори.

Нагадаємо

14 травня росіяни завдали ракетного удару по Сумах. Ворог поцілив в об'єкт промислової інфраструктури. Внаслідок удару троє людей загинули.

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