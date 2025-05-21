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Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”
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The Guardian

Росіяни надранок масовано атакували Суми "шахедами": наслідки ударів

Київ • УНН

 • 1374 перегляди

Внаслідок атаки пошкоджено підприємства, є перебої з електропостачанням. Ворог атакував двома групами "шахедів", зафіксовано влучання по двох об’єктах. Є інформація про постраждалих.

Росіяни надранок масовано атакували Суми "шахедами": наслідки ударів

Ворог в ніч на середу, 21 травня, завдав масованого удару по Сумах. Про це повідомляє УНН із посиланням на в. о. міського голови Артема Кобзаря та  начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка.

Деталі

За словамии Кобзаря, внаслідок ворожої атаки постраждали підприємства, у деяких районах міста тимчасово відсутнє електропостачання.

Ворог атакував два підприємства на території міста ударними БпЛА типу "Шахед". По одному з об’єктів зафіксовано 5 влучань, по іншому - 2. Інформації щодо загиблих чи постраждалих наразі немає

- повідомив в. о. міського голови Сум.

У свою чергу Кривошеєнко розповів, що вже відомо про одну постраждалу людину.

Пошкоджено лінії електропередач, частина міста залишилася без світла, у тому числі обʼєкти водопостачання міста. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи щодо електропостачання

- зазначив начальник Сумської МВА.

Він додав, що обʼєкти критичної інфраструктури міста переводяться на генератори.

Нагадаємо

14 травня росіяни завдали ракетного удару по Сумах. Ворог поцілив в об'єкт промислової інфраструктури. Внаслідок удару троє людей загинули.

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Вадим Хлюдзинський

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