Удар рф по Сумах: одна людина загинула, семеро поранені

У результаті удару рф по обʼєкту промисловості у Сумській громаді одна людина загинула, ще семеро отримали поранення, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.

Одна людина загинула, семеро – поранені внаслідок ракетного удару росіян по обʼєкту промисловості у Сумській громаді - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, троє поранених у вкрай важкому стані.

У результаті ракетного удару по Сумах є постраждалі – ОВА

Нагадаємо

В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що у Сумах росіяни поцілили в об'єкт промислової інфраструктури.