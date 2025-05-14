Удар рф по Сумах: одна людина загинула, семеро поранені
Київ • УНН
Російські війська завдали ракетного удару по об'єкту промисловості у Сумській громаді. Одна людина загинула, семеро отримали поранення, троє з них у вкрай важкому стані.
У результаті удару рф по обʼєкту промисловості у Сумській громаді одна людина загинула, ще семеро отримали поранення, передає УНН із посиланням на Сумську ОВА.
Одна людина загинула, семеро – поранені внаслідок ракетного удару росіян по обʼєкту промисловості у Сумській громаді
За даними ОВА, троє поранених у вкрай важкому стані.
У результаті ракетного удару по Сумах є постраждалі – ОВА14.05.25, 15:53 • 2164 перегляди
Нагадаємо
В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що у Сумах росіяни поцілили в об'єкт промислової інфраструктури.