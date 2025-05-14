У Сумах ворог атакував об’єкт промислової інфраструктури

У Сумах росіяни поцілили в об'єкт промислової інфраструктури. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міськради Артем Кобзар передає УНН.

Вибух, який щойно було чутно в місті - це наслідок удару по об’єкту промислової інфраструктури - йдеться у повідомленні.

Кобзар додав, що додаткову інформацію буде надано згодом.

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