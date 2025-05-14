У Сумах ворог атакував об’єкт промислової інфраструктури
Київ • УНН
У Сумах пролунав вибух внаслідок удару по об’єкту промислової інфраструктури. Додаткову інформацію буде надано згодом, повідомив в.о. міського голови.
У Сумах росіяни поцілили в об'єкт промислової інфраструктури. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міськради Артем Кобзар передає УНН.
Вибух, який щойно було чутно в місті - це наслідок удару по об’єкту промислової інфраструктури
Кобзар додав, що додаткову інформацію буде надано згодом.
На околиці Сум ворожий дрон атакував авто енергетиків: повідомляється про загиблого та 3 поранених12.05.25, 11:07 • 4250 переглядiв