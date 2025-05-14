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Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України
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Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

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У Сумах ворог атакував об’єкт промислової інфраструктури

Київ • УНН

 • 1510 перегляди

У Сумах пролунав вибух внаслідок удару по об’єкту промислової інфраструктури. Додаткову інформацію буде надано згодом, повідомив в.о. міського голови.

У Сумах ворог атакував об’єкт промислової інфраструктури

У Сумах росіяни поцілили в об'єкт промислової інфраструктури. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міськради Артем Кобзар передає УНН.

Вибух, який щойно було чутно в місті - це наслідок удару по об’єкту промислової інфраструктури 

- йдеться у повідомленні.

Кобзар додав, що додаткову інформацію буде надано згодом.

На околиці Сум ворожий дрон атакував авто енергетиків: повідомляється про загиблого та 3 поранених12.05.25, 11:07 • 4250 переглядiв

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