В Сумах враг атаковал объект промышленной инфраструктуры

В Сумах россияне попали в объект промышленной инфраструктуры. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского горсовета Артем Кобзарь передает УНН.

Взрыв, который только что был слышен в городе, - это следствие удара по объекту промышленной инфраструктуры - говорится в сообщении.

Кобзарь добавил, что дополнительная информация будет предоставлена позже.

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