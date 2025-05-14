В Сумах враг атаковал объект промышленной инфраструктуры
Киев • УНН
В Сумах прогремел взрыв в результате удара по объекту промышленной инфраструктуры. Дополнительная информация будет предоставлена позже, сообщил и.о. городского головы.
В Сумах россияне попали в объект промышленной инфраструктуры. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского горсовета Артем Кобзарь передает УНН.
Взрыв, который только что был слышен в городе, - это следствие удара по объекту промышленной инфраструктуры
Кобзарь добавил, что дополнительная информация будет предоставлена позже.
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