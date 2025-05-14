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В Сумах враг атаковал объект промышленной инфраструктуры

Киев • УНН

 • 574 просмотра

В Сумах прогремел взрыв в результате удара по объекту промышленной инфраструктуры. Дополнительная информация будет предоставлена позже, сообщил и.о. городского головы.

В Сумах враг атаковал объект промышленной инфраструктуры

В Сумах россияне попали в объект промышленной инфраструктуры. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского горсовета Артем Кобзарь передает УНН.

Взрыв, который только что был слышен в городе, - это следствие удара по объекту промышленной инфраструктуры 

- говорится в сообщении.

Кобзарь добавил, что дополнительная информация будет предоставлена позже.

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Алена Уткина

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