На окраине Сум вражеский дрон атаковал авто энергетиков: сообщается о погибшем и 3 раненых
Киев • УНН
На окраине Сум обстреляли служебный автомобиль. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщили в ГВА.
На окраине Сум вражеский дрон атаковал автомобиль энергетиков, по предварительным данным, один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщили председатель Сумской ОВА Олег Григоров и в Сумской ГВА в понедельник, пишет УНН.
Вражеский БпЛА атаковал автомобиль энергетиков на территории Сумской громады. Предварительно, один человек погиб
"Нанесен удар по служебному автомобилю одного из предприятий критической инфраструктуры, который находился на окраине города Сумы. В результате удара предварительно погиб 1 человек, трое ранены", - уточнили в Сумской ГВА в Telegram.
Как указал Григоров, последствия атаки россиян выясняются.
Дополнение
По данным Сумской ОВА, в результате российских обстрелов территории области за прошедшие сутки один человек погиб и один был травмирован. Вчера умер в больнице житель Ворожбянской громады 1953 г.р., который 5 мая был госпитализирован после взрыва КАБа. В результате удара БпЛА ранен житель Ворожбянской громады 1986 г.р.
В течение суток, с утра 11 мая до утра 12 мая, российские войска, по данным ОВА, совершили почти 90 обстрелов по 33 населенным пунктам в 12 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг активно применял РСЗО, FPV-дроны и сброс ВОГ с БпЛА: 20 ударов РСЗО; 40 атак FPV-дронами; более 10 сбросов ВОГ с БпЛА.
Как сообщили в ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в том числе в Сумской громаде помещение СТО; в Ворожбянской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры.