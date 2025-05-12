На окраине Сум вражеский дрон атаковал авто энергетиков: сообщается о погибшем и 3 раненых

На окраине Сум вражеский дрон атаковал автомобиль энергетиков, по предварительным данным, один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщили председатель Сумской ОВА Олег Григоров и в Сумской ГВА в понедельник, пишет УНН.

Вражеский БпЛА атаковал автомобиль энергетиков на территории Сумской громады. Предварительно, один человек погиб - сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров в Facebook.

"Нанесен удар по служебному автомобилю одного из предприятий критической инфраструктуры, который находился на окраине города Сумы. В результате удара предварительно погиб 1 человек, трое ранены", - уточнили в Сумской ГВА в Telegram.

Как указал Григоров, последствия атаки россиян выясняются.



Дополнение

По данным Сумской ОВА, в результате российских обстрелов территории области за прошедшие сутки один человек погиб и один был травмирован. Вчера умер в больнице житель Ворожбянской громады 1953 г.р., который 5 мая был госпитализирован после взрыва КАБа. В результате удара БпЛА ранен житель Ворожбянской громады 1986 г.р.

В течение суток, с утра 11 мая до утра 12 мая, российские войска, по данным ОВА, совершили почти 90 обстрелов по 33 населенным пунктам в 12 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг активно применял РСЗО, FPV-дроны и сброс ВОГ с БпЛА: 20 ударов РСЗО; 40 атак FPV-дронами; более 10 сбросов ВОГ с БпЛА.

Как сообщили в ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в том числе в Сумской громаде помещение СТО; в Ворожбянской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры.