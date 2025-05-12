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На околиці Сум ворожий дрон атакував авто енергетиків: повідомляється про загиблого та 3 поранених

Київ • УНН

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На околиці Сум обстріляли службовий автомобіль. За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє отримали поранення, повідомили у МВА.

На околиці Сум ворожий дрон атакував авто енергетиків: повідомляється про загиблого та 3 поранених

На околиці Сум ворожий дрон атакував автомобіль енергетиків, за попередніми даними, одна людина загинула, ще троє отримали поранення, повідомили голова Сумської ОВА Олег Григоров та в Сумській МВА у понеділок, пише УНН.

Ворожий БпЛА атакував автомобіль енергетиків на території Сумської громади. Попередньо, одна людина загинула

- повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров у Facebook.

"Завдано удар по службовому автомобілю одного з підприємств критичної інфраструктури, що знаходився на околиці міста Суми. Внаслідок удару попередньо загинула 1 людина, троє поранених", - уточнили у Сумській МВА у Telegram.

Як вказав Григоров, наслідки атаки росіян зʼясовуються.

Доповнення

За даними Сумської ОВА,внаслідок російських обстрілів території області протягом минулої доби одна людина загинула і одну було травмовано. Учора помер в лікарні житель Ворожбянської громади 1953 р.н., який 5 травня був госпіталізований після вибуху КАБа. Унаслідок удару БпЛА поранено жителя Ворожбянської громади 1986 р.н.

Протягом доби, з ранку 11 травня до ранку 12 травня, російські війська, за даними ОВА, здійснили майже 90 обстрілів по 33 населених пунктах у 12 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА: 20 ударів РСЗВ; 40 атак FPV-дронами; понад 10 скидань ВОГ з БпЛА.

Як повідомили в ОВА, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у тому числі у Сумській громаді приміщення СТО; у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Юлія Шрамко

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