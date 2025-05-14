Удар рф по Сумам: один человек погиб, семь ранены
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по объекту промышленности в Сумской громаде. Один человек погиб, семь получили ранения, трое из них в крайне тяжелом состоянии.
В результате удара рф по объекту промышленности в Сумской громаде один человек погиб, еще семеро получили ранения, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.
Один человек погиб, семеро – ранены в результате ракетного удара россиян по объекту промышленности в Сумской громаде
По данным ОВА, трое раненых в крайне тяжелом состоянии.
В результате ракетного удара по Сумам есть пострадавшие – ОВА14.05.25, 15:53 • 1888 просмотров
Напомним
И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что в Сумах россияне попали в объект промышленной инфраструктуры.