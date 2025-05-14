Удар рф по Сумам: один человек погиб, семь ранены

В результате удара рф по объекту промышленности в Сумской громаде один человек погиб, еще семеро получили ранения, передает УНН со ссылкой на Сумскую ОВА.

Один человек погиб, семеро – ранены в результате ракетного удара россиян по объекту промышленности в Сумской громаде - говорится в сообщении.

По данным ОВА, трое раненых в крайне тяжелом состоянии.

В результате ракетного удара по Сумам есть пострадавшие – ОВА

Напомним

И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что в Сумах россияне попали в объект промышленной инфраструктуры.