В результате ракетного удара по Сумам есть пострадавшие – ОВА

россияне атаковали Сумы, под ракетным ударом оказался объект промышленной инфраструктуры. Предварительно, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Сумской ОВА передает УНН.

Враг нанес ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры на территории Сумской громады. Предварительно, есть пострадавшие - говорится в сообщении.

Как добавили в ОВА, последствия удара еще уточняются. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Напомним

И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что в Сумах россияне попали в объект промышленной инфраструктуры.