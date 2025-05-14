В результате ракетного удара по Сумам есть пострадавшие – ОВА
Киев • УНН
Российские войска атаковали Сумы, нанеся ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры. Есть информация о пострадавших, последствия удара уточняются.
россияне атаковали Сумы, под ракетным ударом оказался объект промышленной инфраструктуры. Предварительно, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Сумской ОВА передает УНН.
Враг нанес ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры на территории Сумской громады. Предварительно, есть пострадавшие
Как добавили в ОВА, последствия удара еще уточняются. На месте происшествия работают соответствующие службы.
Напомним
И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что в Сумах россияне попали в объект промышленной инфраструктуры.