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В результате ракетного удара по Сумам есть пострадавшие – ОВА

Киев • УНН

 • 2138 просмотра

Российские войска атаковали Сумы, нанеся ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры. Есть информация о пострадавших, последствия удара уточняются.

В результате ракетного удара по Сумам есть пострадавшие – ОВА

россияне атаковали Сумы, под ракетным ударом оказался объект промышленной инфраструктуры. Предварительно, есть пострадавшие. Об этом сообщили в Сумской ОВА передает УНН.

Враг нанес ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры на территории Сумской громады. Предварительно, есть пострадавшие 

- говорится в сообщении.

Как добавили в ОВА, последствия удара еще уточняются. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Напомним

И.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщил, что в Сумах россияне попали в объект промышленной инфраструктуры.

Алена Уткина

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