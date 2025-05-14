У результаті ракетного удару по Сумах є постраждалі – ОВА
Київ • УНН
Російські війська атакували Суми, завдавши ракетного удару по об'єкту промислової інфраструктури. Є інформація про постраждалих, наслідки удару уточнюються.
росіяни атакували Суми, під ракетним ударом опинився обʼєкт промислової інфраструктури. Попередньо, є постраждалі. Про це повідомили в Сумській ОВА передає УНН.
Ворог завдав ракетного удару по обʼєкту промислової інфраструктури на території Сумської громади. Попередньо, є постраждалі
Як додали в ОВА, наслідки ударну ще уточнюються. На місці події працюють відповідні служби.
Нагадаємо
В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що у Сумах росіяни поцілили в об'єкт промислової інфраструктури.