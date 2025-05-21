Россияне под утро массированно атаковали Сумы "шахедами": последствия ударов

Враг в ночь на среду, 21 мая, нанес массированный удар по Сумам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на и. о. городского головы Артема Кобзаря и начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко.

Детали

По словам Кобзаря, в результате вражеской атаки пострадали предприятия, в некоторых районах города временно отсутствует электроснабжение.

Враг атаковал два предприятия на территории города ударными БПЛА типа "Шахед". По одному из объектов зафиксировано 5 попаданий, по другому - 2. Информации о погибших или пострадавших пока нет - сообщил и. о. городского головы Сум.

В свою очередь Кривошеенко рассказал, что уже известно об одном пострадавшем человеке.

Повреждены линии электропередач, часть города осталась без света, в том числе объекты водоснабжения города. Проводятся аварийно-восстановительные работы по электроснабжению - отметил начальник Сумской ГВА.

Он добавил, что объекты критической инфраструктуры города переводятся на генераторы.

Напомним

14 мая россияне нанесли ракетный удар по Сумам. Враг попал в объект промышленной инфраструктуры. В результате удара три человека погибли.

На окраине Сум вражеский дрон атаковал авто энергетиков: сообщается о погибшем и 3 раненых