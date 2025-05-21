Россияне под утро массированно атаковали Сумы "шахедами": последствия ударов
Киев • УНН
В результате атаки повреждены предприятия, есть перебои с электроснабжением. Враг атаковал двумя группами "шахедов", зафиксировано попадание по двум объектам. Есть информация о пострадавших.
Враг в ночь на среду, 21 мая, нанес массированный удар по Сумам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на и. о. городского головы Артема Кобзаря и начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко.
Детали
По словам Кобзаря, в результате вражеской атаки пострадали предприятия, в некоторых районах города временно отсутствует электроснабжение.
Враг атаковал два предприятия на территории города ударными БПЛА типа "Шахед". По одному из объектов зафиксировано 5 попаданий, по другому - 2. Информации о погибших или пострадавших пока нет
В свою очередь Кривошеенко рассказал, что уже известно об одном пострадавшем человеке.
Повреждены линии электропередач, часть города осталась без света, в том числе объекты водоснабжения города. Проводятся аварийно-восстановительные работы по электроснабжению
Он добавил, что объекты критической инфраструктуры города переводятся на генераторы.
Напомним
14 мая россияне нанесли ракетный удар по Сумам. Враг попал в объект промышленной инфраструктуры. В результате удара три человека погибли.
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