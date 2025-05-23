Армія рф вдарила КАБом по Куп'янську: поранено двох комунальників

У Харківській області російські війська сьогодні вранці обстріляли Куп'янськ, відомо про двох постраждалих - комунальників, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Близько 9.20 ворог обстріляв Куп’янськ. Попередньо, окупанти завдали удару керованою авіаційною бомбою. На цей час відомо про двох постраждалих - це 60-річні чоловіки, працівники місцевого комунального підприємства