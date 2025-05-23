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Армія рф вдарила КАБом по Куп'янську: поранено двох комунальників

Київ • УНН

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Російські війська обстріляли Куп'янськ керованою авіабомбою, поранивши двох працівників комунального підприємства. Обидва чоловіки 60 років у важкому стані госпіталізовані.

Армія рф вдарила КАБом по Куп'янську: поранено двох комунальників

У Харківській області російські війська сьогодні вранці обстріляли Куп'янськ, відомо про двох постраждалих - комунальників, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Близько 9.20 ворог обстріляв Куп’янськ. Попередньо, окупанти завдали удару керованою авіаційною бомбою. На цей час відомо про двох постраждалих - це 60-річні чоловіки, працівники місцевого комунального підприємства

- написав Синєгубов.

З його слів, поранених госпіталізували у тяжкому стані.

Доповнення

За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів у селищі Печеніги постраждав 66-річний чоловік.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 2 КАБ; 5 БпЛА "Шахед"; 10 БпЛА "Герань-2"; 1 FPV-дрон; 1 БпЛА (тип уточнюється). Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Чугуївському районі пошкоджено будівлю підприємства, 5 вантажних автомобілів; у Куп'янському районі пошкоджено 17 приватних будинків, багатоквартирний будинок; у Харківському районі пошкоджено приватний будинок.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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