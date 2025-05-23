Армия рф ударила КАБом по Купянску: ранены двое коммунальщиков

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий
07:04 • 23436 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

06:30 • 23522 просмотра

Ватикан рассматривается как площадка для переговоров Украины и рф, однако кремль против - Bloomberg

22 мая, 14:58 • 61612 просмотра

Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000" - ГУР

Эксклюзив
22 мая, 14:45 • 233354 просмотра

Возможны ли отключения электроэнергии летом? В Минэнерго ответили

22 мая, 13:44 • 225478 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

Эксклюзив
22 мая, 12:56 • 129759 просмотра

Командующий Нацгвардии прокомментировал ракетный удар по стрельбищу в Сумской области

Эксклюзив
22 мая, 12:16 • 113796 просмотра

В Украине хотят ввести механизм приоритетной опеки: что нужно знать

Эксклюзив
22 мая, 09:24 • 235263 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?

Эксклюзив
22 мая, 07:34 • 94420 просмотра

Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды

Эксклюзив
21 мая, 11:37 • 119299 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
62%
748мм
Популярные новости

В Украине возросло количество жертв и пострадавших из-за российских атак - отчет

22 мая, 22:00 • 40402 просмотра

В россии заявили об атаке БпЛА, временно не работают московские аэропорты

22 мая, 22:49 • 10317 просмотра

Туск назвал заявление кандидата в президенты Польши об Украине и НАТО государственной изменой

22 мая, 23:58 • 52961 просмотра

В Киевской области ПВО работает по вражеским беспилотникам

02:35 • 57121 просмотра

Враг атаковал железную дорогу на Буковине: что известно

05:09 • 38384 просмотра
публикации

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

07:04 • 23410 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 161132 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 225451 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

22 мая, 09:24 • 235244 просмотра

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 245332 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Александр Стабб

Марк Рютте

Фридрих Мерц

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Испания

Белый дом

Реклама
УНН Lite

Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

22 мая, 14:34 • 92060 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

22 мая, 11:16 • 136069 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

22 мая, 10:28 • 139751 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

22 мая, 07:48 • 140986 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 175538 просмотра
Актуальное

Truth Social

Financial Times

Х-47М2 "Кинжал"

9К720 Искандер

Беспилотный летательный аппарат

Армия рф ударила КАБом по Купянску: ранены двое коммунальщиков

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Российские войска обстреляли Купянск управляемой авиабомбой, ранив двух работников коммунального предприятия. Оба мужчины 60 лет в тяжелом состоянии госпитализированы.

Армия рф ударила КАБом по Купянску: ранены двое коммунальщиков

В Харьковской области российские войска сегодня утром обстреляли Купянск, известно о двух пострадавших - коммунальщиках, сообщил в пятницу председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Около 9.20 враг обстрелял Купянск. Предварительно, оккупанты нанесли удар управляемой авиационной бомбой. В настоящее время известно о двух пострадавших - это 60-летние мужчины, работники местного коммунального предприятия

- написал Синегубов.

По его словам, раненые госпитализированы в тяжелом состоянии.

Дополнение

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов в поселке Печенеги пострадал 66-летний мужчина.

Враг применял по Харьковщине различные виды вооружения: 2 КАБ; 5 БПЛА "Шахед"; 10 БПЛА "Герань-2"; 1 FPV-дрон; 1 БПЛА (тип уточняется). Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Чугуевском районе повреждено здание предприятия, 5 грузовых автомобилей; в Купянском районе повреждены 17 частных домов, многоквартирный дом; в Харьковском районе поврежден частный дом.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Купянск
Brent
$63.91
Bitcoin
$110,528.20
S&P 500
$5,870.36
Tesla
$346.89
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,331.34
Ethereum
$2,661.61