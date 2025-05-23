Армия рф ударила КАБом по Купянску: ранены двое коммунальщиков
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Купянск управляемой авиабомбой, ранив двух работников коммунального предприятия. Оба мужчины 60 лет в тяжелом состоянии госпитализированы.
В Харьковской области российские войска сегодня утром обстреляли Купянск, известно о двух пострадавших - коммунальщиках, сообщил в пятницу председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Около 9.20 враг обстрелял Купянск. Предварительно, оккупанты нанесли удар управляемой авиационной бомбой. В настоящее время известно о двух пострадавших - это 60-летние мужчины, работники местного коммунального предприятия
По его словам, раненые госпитализированы в тяжелом состоянии.
Дополнение
По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов в поселке Печенеги пострадал 66-летний мужчина.
Враг применял по Харьковщине различные виды вооружения: 2 КАБ; 5 БПЛА "Шахед"; 10 БПЛА "Герань-2"; 1 FPV-дрон; 1 БПЛА (тип уточняется). Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Чугуевском районе повреждено здание предприятия, 5 грузовых автомобилей; в Купянском районе повреждены 17 частных домов, многоквартирный дом; в Харьковском районе поврежден частный дом.