По Харьковской области за сутки враг выпустил 36 КАБов, под утро ударил по Купянщине

За минувшие сутки Харьковская область подверглась 36 ударам КАБами со стороны российских войск, обстрелы привели к тому, что пострадали люди, разрушениям зданий и повреждениям инфраструктуры в разных районах и селах.