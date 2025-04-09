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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28152 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковской области из-за вражеских ударов 5 раненых, произошел масштабный пожар на предприятии: показали последствия

В результате вражеских обстрелов Харьковской области пять человек пострадали. Ночью дрон попал в гражданское предприятие, вызвав большой пожар площадью 1000 кв.м.

Война • 17 марта, 08:48 • 180018 просмотра

Дрон оккупантов атаковал жилой дом в Чугуеве: пострадал маленький ребенок

В Чугуеве вражеский беспилотник попал во двор пятиэтажки, повредив дом и автомобили. В результате атаки пострадала девочка в возрасте 1,7 лет, которая получила острую реакцию на стресс.

Война • 14 января, 01:43 • 87221 просмотра

Ночная атака дронов на Киевщину: что известно о последствиях и разрушениях

В результате атаки российских дронов на Киевскую область поврежден частный дом и произошло возгорание травы, пострадавших нет.

Война • 28 октября, 07:12 • 17580 просмотра

Оккупанты ночью ударили "Ланцетом" по автодороге на Харьковщине: загорелась машина

российские войска обстреляли два района Харьковской области. Ночью нанесли удар дроном «Ланцет» по автодороге Харьков-Богодухов-Ахтырка, загорелась машина. Один человек погиб из-за подрыва на взрывоопасном предмете.

Война • 18 октября, 06:33 • 18320 просмотра

Армия рф ударила по двум районам Харьковщины: есть повреждения

Российские войска атаковали Богодуховский и Чугуевский районы Харьковской области управляемыми авиабомбами. Поврежден жилой дом, пострадавших нет.

Война • 17 октября, 06:05 • 20606 просмотра

От вражеских атак в Харьковской области пострадали четыре человека - ОВА

Враг совершил более 20 атак на Купянском направлении Харьковской области. В результате обстрелов и атак беспилотниками пострадали 5 человек, повреждены дома и инфраструктура.

Война • 13 октября, 06:44 • 23739 просмотра

На Харьковщине из-за обстрелов рф за сутки пятеро пострадавших

За сутки российские войска обстреляли 7 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак пострадали 5 гражданских лиц, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Война • 10 октября, 05:42 • 13497 просмотра

5 районов Харьковской области подверглись атакам рф, 8 пострадавших

В Харьковской области за сутки российские войска обстреляли 5 районов. Больше всего пострадала Купянщина, повреждены дома и инфраструктура, 8 мирных жителей получили ранения.

Война • 4 октября, 05:53 • 20550 просмотра

Помогали рф сорвать поставки техники на передовую: брата и сестру с Харьковщины приговорили к 15 годам

Суд приговорил двух граждан к 15 годам заключения за государственную измену. Они собирали и передавали врагу информацию о расположении ВСУ и объектах железнодорожной инфраструктуры для планирования диверсий.

Война • 3 октября, 13:14 • 15673 просмотра

В Харьковской области россияне обстреляли 4 района, из-за утренней атаки рф есть пострадавший

Российские войска обстреляли населенные пункты 4 районов Харьковской области. В результате утреннего удара по селу Ивашки пострадал один человек, повреждены здания и инфраструктура в других селах.

Война • 26 сентября, 05:57 • 19438 просмотра

СБУ сообщила о подозрении двум россиянам, которые издевались над украинскими пленными во время наступления на Харьковщине

Украинские правоохранители установили личности двух российских военных, которые пытали пленных на Харьковщине. Им заочно объявлено подозрение за нарушение законов и обычаев войны.

Война • 24 сентября, 13:28 • 13883 просмотра

Масштабный лесной пожар локализован в Харьковской области - ГСЧС

В Харьковской области локализован крупный лесной пожар на площади 1581 га. За неделю в регионе возник 561 пожар в природных экосистемах, из них 15 лесных, общей площадью более 2300 га.

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Армия рф вечером ударила КАБом по поселку на Харьковщине: есть пострадавшие

Российские войска обстреляли поселок Шийковка на Харьковщине, ранив двух пожилых людей. Всего за сутки зафиксировано пять вражеских обстрелов в регионе, пострадали четверо гражданских.

Война • 23 сентября, 05:52 • 15676 просмотра

На Харьковщине враг утром обстрелял ферму: есть раненые

Российские войска обстреляли ферму в Шестаково, ранив двух человек. За сутки зафиксирован ряд атак в Купянском и Чугуевском районах, повреждены здания и инфраструктура.

Война • 20 сентября, 06:17 • 13346 просмотра

Усиленный комендантский час в Харьковской области будет действовать в 5 районах - ОВА

В 5 районах Харьковской области комендантский час будет действовать с 17:00 до 9:00. Это вызвано ситуацией безопасности и необходимостью противодействия ДРГ, жителям предлагают эвакуироваться.

Общество • 13 августа, 08:35 • 39680 просмотра

Враг утром обстрелял Золочев на Харьковщине. За сутки в области из-за ударов рф 7 пострадавших

Российские войска обстреляли Золочев, повредив дома и электросети. За сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов пострадали 7 человек, включая 4 детей.

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Армия рф ударила по Харьковщине 16 КАБами, 3 ракетами и FPV-дроном

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Харьковская область: враг утром ударил по Купянску, есть раненый

В Купянске в результате обстрела ранен 71-летний мужчина. В других районах Харьковской области зафиксированы повреждения и разрушения частных домов, хозяйственных построек и автомобиля.

Война • 30 июля, 05:40 • 24459 просмотра

Обстрел на Харьковщине: пожар уничтожил более 100 голов птицы

В результате вражеского обстрела в селе Лозовая Чугуевского района возникли пожары в частном секторе. Спасатели ликвидировали возгорание, но было уничтожено более 100 голов домашней птицы, жертв среди гражданских нет.

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Харьковская область: россияне за сутки ударили по Харькову и двум районам, ночью атаковали Купянск КАБом

Оккупанты атаковали Купянск КАБом, обстреляли два района и Харьков. В Харькове из-за ракетного удара горело помещение объекта инфраструктуры. Повреждены частные дома и линии электросетей.

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На Харьковщине в результате обстрела погибла 70-летняя женщина

В селе Москалевка Харьковской области оккупанты обстреляли частный сектор. В результате атаки повреждены дома и автомобиль, возник пожар, который ликвидировали спасатели. Предварительно погибла 70-летняя женщина.

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В Харьковской области из-за атак рф 8 пострадавших, повреждены дома и клуб

На Харьковщине зафиксировано 8 вражеских обстрелов в разных районах. Пострадало 8 мирных жителей, повреждены частные дома, сельский клуб. Больше всего пострадали Купянский и Чугуевский районы.

Война • 26 июля, 06:12 • 29991 просмотра

В Харьковской области под утро враг ударил КАБом по Боровой, повреждены кафе и автомойка

В Харьковской области за минувшие сутки российские войска обстреляли несколько районов, повредив дома, кафе, автомойку и вызвав пожары.

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Враг за сутки выпустил 32 КАБа по Харьковщине, из-за обстрелов пострадала пожилая женщина

За последние сутки российские войска выпустили 32 КАБа по населенным пунктам Харьковской области, также ранили 68-летнюю женщину в Волчанске и повредили несколько жилых домов и объектов инфраструктуры по всему региону.

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В Харьковской области три человека подорвались на взрывчатке

Три человека в возрасте 18, 43 и 63 года, получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве в селе Старица Харьковской области и были госпитализированы.

Общество • 12 июля, 08:22 • 26040 просмотра

Массированный вражеский обстрел в Харьковской области: 3 человека погибли, 8 человек получили ранения

3 человека погибли, 8 человек получили ранения в результате массированного авиаудара противника по жилому району в Харьковской области, что привело к разрушению зданий и пожарам на площади 1800 кв. м.

Общество • 12 июля, 05:00 • 22490 просмотра

Повесил на трубе и добивал обухом топора: мужчине грозит до 8 лет заключения за попытку убить двух собак

37-летнему мужчине в Харьковской области сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными.

Общество • 11 июля, 13:14 • 13297 просмотра

По Харьковской области за сутки враг выпустил 36 КАБов, под утро ударил по Купянщине

За минувшие сутки Харьковская область подверглась 36 ударам КАБами со стороны российских войск, обстрелы привели к тому, что пострадали люди, разрушениям зданий и повреждениям инфраструктуры в разных районах и селах.

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Грузовик на Харьковщине подорвался на вражеской мине

Грузовик подорвался на вражеской мине между селами в Чугуевском районе Харьковской области, повредив транспортное средство, но оставив водителя невредимым, что стало поводом для начала досудебного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Пытаются уничтожить будущий урожай: на Харьковщине оккупанты обстреляли пшеничное поле, вспыхнул пожар

Российские войска намеренно обстреляли пшеничное поле вблизи села Карасевка Харьковской области, вызвав пожар, который угрожал уничтожить все 110-гектарное поле.

Война • 1 июля, 17:18 • 22175 просмотра