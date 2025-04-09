В результате вражеских обстрелов Харьковской области пять человек пострадали. Ночью дрон попал в гражданское предприятие, вызвав большой пожар площадью 1000 кв.м.
В Чугуеве вражеский беспилотник попал во двор пятиэтажки, повредив дом и автомобили. В результате атаки пострадала девочка в возрасте 1,7 лет, которая получила острую реакцию на стресс.
В результате атаки российских дронов на Киевскую область поврежден частный дом и произошло возгорание травы, пострадавших нет.
российские войска обстреляли два района Харьковской области. Ночью нанесли удар дроном «Ланцет» по автодороге Харьков-Богодухов-Ахтырка, загорелась машина. Один человек погиб из-за подрыва на взрывоопасном предмете.
Российские войска атаковали Богодуховский и Чугуевский районы Харьковской области управляемыми авиабомбами. Поврежден жилой дом, пострадавших нет.
Враг совершил более 20 атак на Купянском направлении Харьковской области. В результате обстрелов и атак беспилотниками пострадали 5 человек, повреждены дома и инфраструктура.
За сутки российские войска обстреляли 7 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак пострадали 5 гражданских лиц, повреждены жилые дома и инфраструктура.
В Харьковской области за сутки российские войска обстреляли 5 районов. Больше всего пострадала Купянщина, повреждены дома и инфраструктура, 8 мирных жителей получили ранения.
Суд приговорил двух граждан к 15 годам заключения за государственную измену. Они собирали и передавали врагу информацию о расположении ВСУ и объектах железнодорожной инфраструктуры для планирования диверсий.
Российские войска обстреляли населенные пункты 4 районов Харьковской области. В результате утреннего удара по селу Ивашки пострадал один человек, повреждены здания и инфраструктура в других селах.
Украинские правоохранители установили личности двух российских военных, которые пытали пленных на Харьковщине. Им заочно объявлено подозрение за нарушение законов и обычаев войны.
В Харьковской области локализован крупный лесной пожар на площади 1581 га. За неделю в регионе возник 561 пожар в природных экосистемах, из них 15 лесных, общей площадью более 2300 га.
Российские войска обстреляли поселок Шийковка на Харьковщине, ранив двух пожилых людей. Всего за сутки зафиксировано пять вражеских обстрелов в регионе, пострадали четверо гражданских.
Российские войска обстреляли ферму в Шестаково, ранив двух человек. За сутки зафиксирован ряд атак в Купянском и Чугуевском районах, повреждены здания и инфраструктура.
В 5 районах Харьковской области комендантский час будет действовать с 17:00 до 9:00. Это вызвано ситуацией безопасности и необходимостью противодействия ДРГ, жителям предлагают эвакуироваться.
Российские войска обстреляли Золочев, повредив дома и электросети. За сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов пострадали 7 человек, включая 4 детей.
За сутки российские войска обстреляли Харьковскую область 16 управляемыми авиабомбами, 3 ракетами и FPV-дроном. Повреждены гражданские объекты в нескольких районах, пострадавших нет.
В Купянске в результате обстрела ранен 71-летний мужчина. В других районах Харьковской области зафиксированы повреждения и разрушения частных домов, хозяйственных построек и автомобиля.
В результате вражеского обстрела в селе Лозовая Чугуевского района возникли пожары в частном секторе. Спасатели ликвидировали возгорание, но было уничтожено более 100 голов домашней птицы, жертв среди гражданских нет.
Оккупанты атаковали Купянск КАБом, обстреляли два района и Харьков. В Харькове из-за ракетного удара горело помещение объекта инфраструктуры. Повреждены частные дома и линии электросетей.
В селе Москалевка Харьковской области оккупанты обстреляли частный сектор. В результате атаки повреждены дома и автомобиль, возник пожар, который ликвидировали спасатели. Предварительно погибла 70-летняя женщина.
На Харьковщине зафиксировано 8 вражеских обстрелов в разных районах. Пострадало 8 мирных жителей, повреждены частные дома, сельский клуб. Больше всего пострадали Купянский и Чугуевский районы.
В Харьковской области за минувшие сутки российские войска обстреляли несколько районов, повредив дома, кафе, автомойку и вызвав пожары.
За последние сутки российские войска выпустили 32 КАБа по населенным пунктам Харьковской области, также ранили 68-летнюю женщину в Волчанске и повредили несколько жилых домов и объектов инфраструктуры по всему региону.
Три человека в возрасте 18, 43 и 63 года, получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве в селе Старица Харьковской области и были госпитализированы.
3 человека погибли, 8 человек получили ранения в результате массированного авиаудара противника по жилому району в Харьковской области, что привело к разрушению зданий и пожарам на площади 1800 кв. м.
37-летнему мужчине в Харьковской области сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными.
За минувшие сутки Харьковская область подверглась 36 ударам КАБами со стороны российских войск, обстрелы привели к тому, что пострадали люди, разрушениям зданий и повреждениям инфраструктуры в разных районах и селах.
Грузовик подорвался на вражеской мине между селами в Чугуевском районе Харьковской области, повредив транспортное средство, но оставив водителя невредимым, что стало поводом для начала досудебного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны.
Российские войска намеренно обстреляли пшеничное поле вблизи села Карасевка Харьковской области, вызвав пожар, который угрожал уничтожить все 110-гектарное поле.