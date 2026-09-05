рф продолжает наносить смертоносные удары по Украине: в Харьковской области трое погибших, в ряде областей — есть раненые

Армия рф продолжает наносить удары по Украине в ряде областей. Одна из последних атак пришлась на город Чугуев в Харьковской области — известно о трех погибших. В Запорожской и Хмельницкой областях есть раненые, передает УНН.

Харьковщина

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг попал БпЛА по частному дому в Чугуеве.

Разрушены частный жилой дом, хозяйственная постройка, гараж. На месте вражеского удара бушует пожар.

По уточненной информации, среди погибших 19-летняя девушка, 11-летний мальчик и 45-летний мужчина.

Также пострадала 40-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Хмельниччина

Хмельницкая область сегодня подверглась вражеской атаке. Работали силы ПВО.

В результате падения обломков вражеского беспилотника пострадали семь человек, среди которых одна несовершеннолетняя. Четверо пострадавших госпитализированы. Один мужчина находится в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой. Еще у троих человек осколочные и осколочно-резаные ранения плеча и предплечья, а также травма глаза. Есть люди в шоковом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь — сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

В результате падения БпЛА есть существенные разрушения жилого дома. В одном из подъездов разрушены лестницы и перекрытия. Также повреждены системы водо- и газоснабжения.

Работают взрывотехники. Спасатели ГСЧС разбирают завалы. Правоохранители обеспечивают контролируемый доступ жителей в квартиры в четырех подъездах дома.

Запорожье

Оккупанты с начала дня наносили удары по Запорожью. В настоящее время известно как минимум об 11 раненых.

Враг атаковал жилые дома.

Вражеская атака на Киевщину: есть погибшие, известно о десятках повреждённых объектов