рф продолжает наносить смертоносные удары по Украине: в Харьковской области трое погибших, в ряде областей — есть раненые
Киев • УНН
Российские атаки в Чугуеве унесли жизни трех человек, еще один человек пострадал. В Хмельницкой области ранены семеро, в Запорожской — как минимум 11.
Армия рф продолжает наносить удары по Украине в ряде областей. Одна из последних атак пришлась на город Чугуев в Харьковской области — известно о трех погибших. В Запорожской и Хмельницкой областях есть раненые, передает УНН.
Харьковщина
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг попал БпЛА по частному дому в Чугуеве.
Разрушены частный жилой дом, хозяйственная постройка, гараж. На месте вражеского удара бушует пожар.
По уточненной информации, среди погибших 19-летняя девушка, 11-летний мальчик и 45-летний мужчина.
Также пострадала 40-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Хмельниччина
Хмельницкая область сегодня подверглась вражеской атаке. Работали силы ПВО.
В результате падения обломков вражеского беспилотника пострадали семь человек, среди которых одна несовершеннолетняя. Четверо пострадавших госпитализированы. Один мужчина находится в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой. Еще у троих человек осколочные и осколочно-резаные ранения плеча и предплечья, а также травма глаза. Есть люди в шоковом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь
В результате падения БпЛА есть существенные разрушения жилого дома. В одном из подъездов разрушены лестницы и перекрытия. Также повреждены системы водо- и газоснабжения.
Работают взрывотехники. Спасатели ГСЧС разбирают завалы. Правоохранители обеспечивают контролируемый доступ жителей в квартиры в четырех подъездах дома.
Запорожье
Оккупанты с начала дня наносили удары по Запорожью. В настоящее время известно как минимум об 11 раненых.
Враг атаковал жилые дома.
Вражеская атака на Киевщину: есть погибшие, известно о десятках повреждённых объектов05.09.26, 19:12 • 2464 просмотра