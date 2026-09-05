Вражеская атака на Киевщину: есть погибшие, известно о десятках повреждённых объектов
Киев • УНН
В Бучанском районе погибли два человека. В области повреждены 28 объектов в пяти районах, продолжаются работы спасателей.
Сегодня Киевская область вновь подверглась вражеской атаке, известно о двух погибших. Кроме того, повреждены 28 объектов в пяти районах. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает УНН.
В Бучанском районе погибли два человека. Это самое страшное. За каждым таким сообщением — человеческая жизнь, семья, близкие, которые сегодня переживают непоправимую боль
Всего по состоянию на 18:00 в области повреждены 28 объектов в пяти районах. Среди них — частные и многоквартирные дома, складские помещения, железнодорожное полотно, территория сельскохозяйственного предприятия и транспортные средства.
В Фастовском районе спасатели ГСЧС ликвидируют пожар, возникший в результате вражеской атаки. Информация о пострадавших там не поступала.
Службы продолжают работать на местах и фиксировать последствия.
Глава ОВА призвал жителей Киевской области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких.
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