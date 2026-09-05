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Вражеская атака на Киевщину: есть погибшие, известно о десятках повреждённых объектов

Киев • УНН

 • 808 просмотра

В Бучанском районе погибли два человека. В области повреждены 28 объектов в пяти районах, продолжаются работы спасателей.

Вражеская атака на Киевщину: есть погибшие, известно о десятках повреждённых объектов

Сегодня Киевская область вновь подверглась вражеской атаке, известно о двух погибших. Кроме того, повреждены 28 объектов в пяти районах. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

В Бучанском районе погибли два человека. Это самое страшное. За каждым таким сообщением — человеческая жизнь, семья, близкие, которые сегодня переживают непоправимую боль 

- сообщил Ткаченко.

Всего по состоянию на 18:00 в области повреждены 28 объектов в пяти районах. Среди них — частные и многоквартирные дома, складские помещения, железнодорожное полотно, территория сельскохозяйственного предприятия и транспортные средства.

В Фастовском районе спасатели ГСЧС ликвидируют пожар, возникший в результате вражеской атаки. Информация о пострадавших там не поступала.

Службы продолжают работать на местах и фиксировать последствия.

Глава ОВА призвал жителей Киевской области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких.

Новая атака рф на склады в Киевской области: где зафиксировано попадание04.09.26, 21:28 • 10023 просмотра

Антонина Туманова

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