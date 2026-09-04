Новая атака рф на склады в Киевской области: где зафиксировано попадание
Киев • УНН
В Бучанском районе российская атака повредила складские помещения. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
В Киевской области, где уже девятый день продолжаются российские атаки, зафиксировано попадание в складские помещения, на местах происшествий работают все экстренные и профильные службы. Об этом говорится в сообщении Киевской ОВА, передает УНН.
Враг совершил атаку на гражданскую инфраструктуру Киевской области. В Бучанском районе зафиксировано попадание в складские помещения. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет
На местах происшествий работают все экстренные и профильные службы. Спасатели и правоохранители ликвидируют последствия атаки и фиксируют очередные преступления агрессора против гражданского населения.
В Киевской ОВА призвали жителей области быть максимально бдительными. Не пренебрегайте правилами безопасности: в случае объявления воздушной тревоги немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие.
Напомним
Атака России на столичный регион Украины продолжается, уже 9-й день. Под Киевом в ночь на 4 сентября и утром зафиксировали попадания по складам в Софиевской Борщаговке в Бучанском районе, а также в Броварском районе.