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Новая атака рф на склады в Киевской области: где зафиксировано попадание

Киев • УНН

 • 2170 просмотра

В Бучанском районе российская атака повредила складские помещения. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Новая атака рф на склады в Киевской области: где зафиксировано попадание

В Киевской области, где уже девятый день продолжаются российские атаки, зафиксировано попадание в складские помещения, на местах происшествий работают все экстренные и профильные службы. Об этом говорится в сообщении Киевской ОВА, передает УНН.

Враг совершил атаку на гражданскую инфраструктуру Киевской области. В Бучанском районе зафиксировано попадание в складские помещения. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет 

- говорится в сообщении. 

На местах происшествий работают все экстренные и профильные службы. Спасатели и правоохранители ликвидируют последствия атаки и фиксируют очередные преступления агрессора против гражданского населения.

В Киевской ОВА призвали жителей области быть максимально бдительными. Не пренебрегайте правилами безопасности: в случае объявления воздушной тревоги немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие.

Напомним

Атака России на столичный регион Украины продолжается, уже 9-й день. Под Киевом в ночь на 4 сентября и утром зафиксировали попадания по складам в Софиевской Борщаговке в Бучанском районе, а также в Броварском районе.

Антонина Туманова

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