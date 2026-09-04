Нова атака рф на склади у Київській області: де зафіксовано влучання
Київ • УНН
У Бучанському районі російська атака пошкодила складські приміщення. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
У Київській області, де вже дев'ятий день тривають російські атаки, зафіксовано влучання в складські приміщення, на місцях подій працюють всі екстрені та профільні служби. Про це йдеться у повідомленні Київської ОВА, передає УНН.
Ворог здійснив атаку на цивільну інфраструктуру Київщини. У Бучанському районі зафіксовано влучання в складські приміщення. За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає
На місцях подій працюють всі екстрені та профільні служби. Рятувальники й правоохоронці ліквідовують наслідки атаки та фіксують чергові злочини агресора проти цивільного населення.
У Київській ОВА закликали жителів області бути максимально пильними. Не нехтуйте правилами безпеки: у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямуйте до найближчого укриття.
Нагадаємо
Атака росії на столичний регіон в Україні продовжується, уже 9-й день. Під Києвом у ніч на 4 вересня і вранці зафіксували влучання по складах у Софіївській Борщагівці у Бучанському районі, а також у Броварському районі.