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Нова атака рф на склади у Київській області: де зафіксовано влучання

Київ • УНН

 • 1886 перегляди

У Бучанському районі російська атака пошкодила складські приміщення. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Нова атака рф на склади у Київській області: де зафіксовано влучання

У Київській області, де вже дев'ятий день тривають російські атаки, зафіксовано влучання в складські приміщення, на місцях подій працюють всі екстрені та профільні служби. Про це йдеться у повідомленні Київської ОВА, передає УНН.

Ворог здійснив атаку на цивільну інфраструктуру Київщини. У Бучанському районі зафіксовано влучання в складські приміщення. За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає 

- йдеться у повідомленні. 

На місцях подій працюють всі екстрені та профільні служби. Рятувальники й правоохоронці ліквідовують наслідки атаки та фіксують чергові злочини агресора проти цивільного населення.

У Київській ОВА закликали жителів області бути максимально пильними. Не нехтуйте правилами безпеки: у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямуйте до найближчого укриття.

Нагадаємо

Атака росії на столичний регіон в Україні продовжується, уже 9-й день. Під Києвом у ніч на 4 вересня і вранці зафіксували влучання по складах у Софіївській Борщагівці у Бучанському районі, а також у Броварському районі.

Антоніна Туманова

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