росія дев'ятий день атакує Київ та область: є нові пошкодження складів

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Атака росії на столичний регіон в Україні продовжується, уже 9-й день. Під Києвом у ніч на 4 вересня і вранці зафіксували влучання по складах у Софіївській Борщагівці у Бучанському районі, а також у Броварському районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеву владу.

Київська область

"Ворог не зупиняється. Сьогодні зранку Київщина знову була під атакою. У Броварському районі пошкоджені складські приміщення. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували", - повідомили в Київській ОВА 4 вересня.

"Внаслідок атаки виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Інформація щодо постраждалих станом на зараз не надходила", - вказав також мер Броварів Ігор Сапожко.

"Цієї ночі зафіксовано влучання по складських приміщеннях на Софіївській Борщагівці. Ворог продовжує атакувати та знищувати цивільну інфраструктуру. На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків", - повідомив також в.о. Борщагівського сільського голови, секретар Борщагівської сільської ради Олександр Медвідь.

Протягом всього 3 вересня ворог не припиняв атакувати Київщину ударними дронами. Унаслідок ворожих атак у чотирьох районах області пошкоджено 34 об’єкти, додали в ОВА, і перелічили:

13 приватних будинків;

14 транспортних засобів;

5 складських приміщень;

підприємство;

культову споруду.

Наслідки зафіксували у 4 районах Київщини:

найбільше пошкоджень - у Фастівському районі: 8 приватних будинків та 12 автомобілів;

у Бучанському районі пошкоджено два складські приміщення та приватний будинок;

у Бориспільському - складське приміщення та культову споруду;

у Броварському - два складські приміщення, чотири приватні будинки та два автомобілі.

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росія вдарила у тому числі по фармацевтичному складу у Київській області.

"Сьогодні склад Тева в Україні двічі зазнав ударів унаслідок російської атаки. Найважливіше – усі наші колеги в безпеці, ніхто не постраждав", - повідомили у фармацевтичній компанії Teva Ukraine 3 вересня.

Водночас у компанії "Біокон" заперечили інформацію про те, що зачепило їх.

У ДСНС України показали, як вогнеборці ліквідовували пожежу на складах, що виникла внаслідок атаки російських БпЛА у Бориспільському районі.

Київ

Ворог продовжує завдавати ударів і по Києву. За минулу добу, 3 вересня, за даними КМВА, уламки впали в 4 районах столиці:

Голосіївському;

Дарницькому;

Святошинському;

Соломʼянському.

"Унаслідок падіння уламків на проїжджу частину та на відкриту територію пошкоджено автомобілі, постраждали люди. Ушкоджень зазнав і житловий будинок. Загальна кількість постраждалих становить 14 осіб, серед них - 12-річна дівчинка", - зазначили у КМВА.

У ДСНС України показали наслідки у Голосіївському районі, де російські військові завдали удару БПЛА по 9-поверховому житловому будинку. Влучання сталося на рівні 8-9 поверхів із подальшим горінням.

У Голосіївському районі працює штаб із надання допомоги жителям, які постраждали внаслідок ворожої атаки, повідомили у КМДА.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, який відслідковує повітряні тривоги у столиці, за період з 08:00 3 вересня до 08:00 4 вересня у Києві було 5 повітряних тривог - сумарно 10 год 10 хв, це 42,4% доби.

"На графіку вам візуалізував, що кількість тривог зменшилась. Але тривалість майже така сама", - повідомив Железняк у соцмережах.

І 4 вересня росія продовжує запускати реактивні дрони по столиці та регіону, про що свідчать дані Повітряних сил ЗСУ.

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