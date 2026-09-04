росія атакувала Україну ракетою та дронами з "Бандеролями" з різних напрямків - як відпрацювала ППО
Київ • УНН
Уночі Росія випустила по Україні ракету Х-31П і 121 дрон. ППО збила або придушила 103 безпілотники, зафіксовано влучання у 15 локаціях.
росія у ніч на 4 вересня випустила по Україні ракету та 121 дрон, з них 103 збито або придушено. Про це пише УНН з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Чи і звідки атакували росіяни
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 4 вересня (з 18:00 03 вересня) противник атакував:
- керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія”, S8000 "Бандероль";
- із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Скільки збили і де
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та S8000 "Бандероль", на півночі, півдні, сході та центрі країни
Чи є влучання
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.
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