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The Washington Post

росія атакувала Україну ракетою та дронами з "Бандеролями" з різних напрямків - як відпрацювала ППО

Київ • УНН

 • 948 перегляди

Уночі Росія випустила по Україні ракету Х-31П і 121 дрон. ППО збила або придушила 103 безпілотники, зафіксовано влучання у 15 локаціях.

росія атакувала Україну ракетою та дронами з "Бандеролями" з різних напрямків - як відпрацювала ППО

росія у ніч на 4 вересня випустила по Україні ракету та 121 дрон, з них 103 збито або придушено. Про це пише УНН з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чи і звідки атакували росіяни

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 4 вересня (з 18:00 03 вересня) противник атакував:

  • керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія”, S8000 "Бандероль";
    • із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

      Скільки збили і де

      Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

      За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та S8000 "Бандероль", на півночі, півдні, сході та центрі країни

      - зазначили у ПС ЗСУ.

      Чи є влучання

      Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

      Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

      росія атакувала Одесу, Запоріжжя та Кропивницький – є загиблий і постраждалі04.09.26, 07:30 • 19056 переглядiв

      Юлія Шрамко

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