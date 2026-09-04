россия атаковала Украину ракетой и дронами с "Бандеролями" с разных направлений - как отработала ПВО
Киев • УНН
Ночью россия выпустила по Украине ракету Х-31П и 121 дрон. ПВО сбила или подавила 103 беспилотника, зафиксированы попадания в 15 локациях.
россия в ночь на 4 сентября выпустила по Украине ракету и 121 дрон, из них 103 сбиты или подавлены. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Чем и откуда атаковали россияне
По данным ВС ВСУ, в ночь на 4 сентября (с 18:00 3 сентября) противник атаковал:
- управляемой авиационной ракетой Х-31П из акватории Чёрного моря, а также 121 ударным БпЛА типа Shahed (около половины — реактивные), «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия», S8000 "Бандероль";
- с направлений: Миллерово, Орёл, Курск, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Сколько сбили и где
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", дронов других типов и S8000 "Бандероль" на севере, юге, востоке и в центре страны
Есть ли попадания
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 15 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) в 6 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА.
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