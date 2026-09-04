россия атаковала Украину ракетой и дронами с "Бандеролями" с разных направлений - как отработала ПВО

россия в ночь на 4 сентября выпустила по Украине ракету и 121 дрон, из них 103 сбиты или подавлены. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 4 сентября (с 18:00 3 сентября) противник атаковал:

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", дронов других типов и S8000 "Бандероль" на севере, юге, востоке и в центре страны