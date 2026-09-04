Россия атаковала Одессу, Запорожье и Кропивницкий — есть погибший и пострадавшие

Утром 4 сентября российские войска атаковали Одессу, Запорожский район и Кропивницкий. В Одессе погиб человек и ещё 3 пострадали, в Запорожской области ранен 63-летний мужчина, а в Кропивницком травмированного человека госпитализировали. Об этом сообщили местные власти и ГСЧС, пишет УНН.

Детали

По словам главы Одесской МВА Сергея Лысака, в одном из районов Одессы повреждены жилые дома и автомобили. На месте работают соответствующие службы, разворачивается оперативный штаб для помощи людям.

В Запорожском районе российские войска на рассвете атаковали дроном автомобиль в Подгорном. По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Фёдорова, машина уничтожена, 63-летний мужчина получил ранения.

В Кропивницком зафиксировали три попадания

По данным ГСЧС, в Кропивницком в результате атаки российских БПЛА попадания зафиксировали в 3 локациях. В одной из них загорелась крыша девятиэтажного жилого дома. Один человек травмирован и госпитализирован.

Также пожар возник на территории объекта инфраструктуры. Ещё на одной локации горела сухая трава и было повреждено хозяйственное сооружение. В настоящее время все возгорания ликвидированы.

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