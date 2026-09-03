Число пострадавших в Киеве в результате атак рф возросло до 13: что известно об их состоянии

Сегодня в результате атак рф пострадали 13 человек, шестеро из них находятся в больницах. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В настоящее время в стационарах городских больниц находятся 6 пострадавших в результате атаки врага на столицу в течение 3 сентября. В том числе один ребенок. Всего количество пострадавших — 13 человек