Число пострадавших в Киеве в результате атак рф возросло до 13: что известно об их состоянии
Киев • УНН
В результате атак РФ на Киев 3 сентября пострадали 13 человек. Шестеро, в том числе ребенок, находятся в городских больницах, тревога продолжается.
Сегодня в результате атак рф пострадали 13 человек, шестеро из них находятся в больницах. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
В настоящее время в стационарах городских больниц находятся 6 пострадавших в результате атаки врага на столицу в течение 3 сентября. В том числе один ребенок. Всего количество пострадавших — 13 человек
По словам мэра, воздушная тревога в Киеве продолжается.
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