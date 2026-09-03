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Число пострадавших в Киеве в результате атак рф возросло до 13: что известно об их состоянии

Киев • УНН

 • 2500 просмотра

В результате атак РФ на Киев 3 сентября пострадали 13 человек. Шестеро, в том числе ребенок, находятся в городских больницах, тревога продолжается.

Число пострадавших в Киеве в результате атак рф возросло до 13: что известно об их состоянии

Сегодня в результате атак рф пострадали 13 человек, шестеро из них находятся в больницах. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В настоящее время в стационарах городских больниц находятся 6 пострадавших в результате атаки врага на столицу в течение 3 сентября. В том числе один ребенок. Всего количество пострадавших — 13 человек 

- сообщил Кличко. 

По словам мэра, воздушная тревога в Киеве продолжается.

Враг продолжает атаковать столицу: число раненых возросло до 6, после попадания в 9-этажный дом вспыхнул пожар03.09.26, 19:33 • 11582 просмотра

Антонина Туманова

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