Кількість постраждалих у Києві у результаті атак рф зросла до 13: що відомо про їх стан
Київ • УНН
Унаслідок атак рф на Київ 3 вересня постраждали 13 людей. Шестеро, зокрема дитина, перебувають у міських лікарнях, тривога триває.
Сьогодні у результаті атак рф постраждали 13 людей, шість з них перебувають у лікарнях. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Наразі в стаціонарах міських лікарень перебувають 6 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю протягом 3 вересня. В тому числі, одна дитина. Загалом, кількість постраждалих — 13 людей
За словами мера, повітряна тривога в Києві триває.
Ворог продовжує атакувати столицю: кількість поранених зросла до 6, після влучання у 9-поверхівку спалахнула пожежа03.09.26, 19:33 • 11272 перегляди