Ворог продовжує атакувати столицю: кількість поранених зросла до 6, після влучання у 9-поверхівку спалахнула пожежа

$44.610.1551.640.11
ukenru
16:08 • 11458 перегляди
Перестрілка між СБУ та ГУР - Кравченко заявив про повідомлення двох підозр
Ексклюзив
14:33 • 15417 перегляди
Суд досліджує докази у справі про медичну недбалість лікарів Odrex
13:01 • 15286 перегляди
Збільшені відпустки, декрет для чоловіків і протидія мобінгу на роботі - у Раду внесли проект нового Трудового кодексу
3 вересня, 10:28 • 20129 перегляди
Сибіга анонсував "нову динаміку" у мирних зусиллях, прогрес без США назвав "нереалістичним"
3 вересня, 09:29 • 22109 перегляди
Розірвати шлюб онлайн стало можливим у "Дії" - як це зробитиVideo
3 вересня, 08:38 • 21795 перегляди
"Цього точно не мало статися" - СБУ про інцидент з ГУР в КиєвіPhotoVideo
Ексклюзив
3 вересня, 08:19 • 35380 перегляди
Лізинг чи роялті: Мінфін може вирішити проблему, через яку БЕБ переслідує авіакомпанії
3 вересня, 05:49 • 24839 перегляди
рф атакувала 163 дронами, до половини - реактивні: як відпрацювала ППО і ситуація по регіонах
3 вересня, 04:17 • 25385 перегляди
Нічна атака на Одесу: кількість поранених зросла до 17Photo
2 вересня, 23:02 • 27396 перегляди
Нова кампанія США проти Ірану не триватиме надто довго - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
0.8м/с
70%
750мм
Популярнi новини
"Коли ця війна добігатиме кінця" - Трамп назвав умову для нового саміту з путіним3 вересня, 07:52 • 7060 перегляди
Рубіо пояснив несподіваний візит директора ЦРУ до москви3 вересня, 08:09 • 16756 перегляди
У Раді заслухають представників структур через стрілянину СБУ та ГУР у Києві3 вересня, 09:04 • 6128 перегляди
На Київщині горить склад із лікарськими засобами після російської атаки - КорецькийPhoto3 вересня, 09:31 • 10112 перегляди
IFA 2026 у Берліні: які новинки техніки покажуть світу Photo12:29 • 17931 перегляди
Публікації
Гран-прі Італії 2026 Формули-1: розклад та де дивитися гонку в МонціPhotoVideo16:47 • 5226 перегляди
IFA 2026 у Берліні: які новинки техніки покажуть світу Photo12:29 • 18115 перегляди
Лізинг чи роялті: Мінфін може вирішити проблему, через яку БЕБ переслідує авіакомпанії
Ексклюзив
3 вересня, 08:19 • 35374 перегляди
Ідеї заготовок для ароматних чаїв на зимуPhoto3 вересня, 07:14 • 36243 перегляди
Як спекти хліб в аерогрилі без зайвих клопотів і отримати хрустку скоринку2 вересня, 14:28 • 73398 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Блогери
Льюїс Гамільтон
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Дніпропетровська область
Індія
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Навколо "Джентльменів" вирують чутки про кастинг Меган Маркл - що кажуть зірки серіалуVideo3 вересня, 07:08 • 28938 перегляди
Вийшов новий трейлер серіалу по "Гаррі Поттеру" від HBOVideo2 вересня, 16:24 • 47417 перегляди
Анджеліна Джолі відвідала Полтаву, акторку помітили в одному з ресторанівVideo1 вересня, 14:33 • 64607 перегляди
Новий король Норвегії Гокон склав присягу після смерті батька - як це булоPhotoVideo1 вересня, 14:21 • 59579 перегляди
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 64483 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Техніка
Фільм
Серіали

Ворог продовжує атакувати столицю: кількість поранених зросла до 6, після влучання у 9-поверхівку спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 5878 перегляди

У Дарницькому районі Києва кількість постраждалих зросла до шести, чотирьох госпіталізували. У Голосіївському районі загорівся 9-поверховий будинок.

Ворог продовжує атакувати столицю: кількість поранених зросла до 6, після влучання у 9-поверхівку спалахнула пожежа

У результаті атак рф на столицю у Дарницькому районі кількість постраждалих зросла до шести, а у Голосіївському районі є влучання у багатоповерхівку, спалахнула пожежа. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Уже шестеро постраждалих у столиці. Чотирьох поранених медики госпіталізували 

- повідомив Кличко.

За даними столичної поліції, у Дарницькому районі уламками ворожих БпЛА пошкоджено два автомобілі, які рухалися дорогою. Унаслідок обстрілу постраждав 40-річний водій та його пасажирка, жінка 35 років. 

Крім того, поранень дістала також 12-річна дівчинка, 23-річний чоловік, а також двоє поліцейських, які перебували на службі. Їм надається необхідна медична допомога.

Додамо

Згодом мер повідомив, що у Голосіївському районі, внаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок, виникла пожежа на рівні з четвертого по девʼятий поверх.

Наразі відомо, що з будинку евакуювали 15 людей.

Екстрені служби прямують на місце.

Дніпро, Київ та область: восьмий день дронової атаки рф залишив понад півтора десятка постраждалих03.09.26, 17:41 • 2232 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ