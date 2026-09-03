Ворог продовжує атакувати столицю: кількість поранених зросла до 6, після влучання у 9-поверхівку спалахнула пожежа
Київ • УНН
У Дарницькому районі Києва кількість постраждалих зросла до шести, чотирьох госпіталізували. У Голосіївському районі загорівся 9-поверховий будинок.
У результаті атак рф на столицю у Дарницькому районі кількість постраждалих зросла до шести, а у Голосіївському районі є влучання у багатоповерхівку, спалахнула пожежа. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Уже шестеро постраждалих у столиці. Чотирьох поранених медики госпіталізували
За даними столичної поліції, у Дарницькому районі уламками ворожих БпЛА пошкоджено два автомобілі, які рухалися дорогою. Унаслідок обстрілу постраждав 40-річний водій та його пасажирка, жінка 35 років.
Крім того, поранень дістала також 12-річна дівчинка, 23-річний чоловік, а також двоє поліцейських, які перебували на службі. Їм надається необхідна медична допомога.
Додамо
Згодом мер повідомив, що у Голосіївському районі, внаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок, виникла пожежа на рівні з четвертого по девʼятий поверх.
Наразі відомо, що з будинку евакуювали 15 людей.
Екстрені служби прямують на місце.
Дніпро, Київ та область: восьмий день дронової атаки рф залишив понад півтора десятка постраждалих03.09.26, 17:41 • 2232 перегляди