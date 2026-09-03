Дніпро, Київ та область: восьмий день дронової атаки рф залишив понад півтора десятка постраждалих

росія 3 вересня продовжує атакувати столичний регіон реактивними дронами, восьмий день поспіль. Під російський удар потрапило і Дніпро. У Києві та Київській області відомо про 8 постраждалих, у тому числі дитину, у Дніпрі - про загиблу людину і 8 поранених. Про це пише УНН з посиланням на дані місцевої влади.

Київ

З опівночі і до 17 години 3 вересня у Києві оголошували повітряну тривогу уже шість разів. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, після 16 години 3 вересня у Києві знову працювала ППО на тлі російської атаки дронами.

За даними Кличка, наслідки атаки рф у Києві 3 вересня зафіксували у 3 районах:

у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на проїжджу частину дороги. Екстрені служби відправилися на місце;

у Голосіївському районі, попередньо, уламки БпЛА впали на територію одного з житлових комплексів. За іншою адресою в Голосієво — падіння уламків біля проїжджої частини дороги;

у Святошинському районі уламки БпЛА впали на подвірʼя приватного житлового будинку. Пошкоджене авто. Пожежі немає.

Із чотирьох постраждалих медики госпіталізували трьох людей. В тому числі, 12-річну дівчинку - написав Кличко у соцмережах.

Київська область

Після нічної атаки рф, за даними голови Київської ОВА Тимура Ткаченка, було відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої атаки.

Та протягом дня 3 вересня кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів у Київській області збільшилася до 4.

Наслідки атаки росії зафіксували на Київщині загалом у трьох районах, з новими пошкодженнями складів:

у Бориспільському районі чоловік отримав осколкові поранення. Його госпіталізували. Ворог пошкодив складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи;

в Обухівському районі вранці жінка отримала гостру реакцію на стрес. Вся необхідна медична допомога була надана їй на місці. Також у районі виникла пожежа приватного будинку, пошкоджено автомобіль;

у Фастівському районі внаслідок ворожої атаки постраждали чоловік та жінка старшого віку. Обоє отримали гостру реакцію на стрес. Необхідну медичну допомогу їм надали на місці. Пошкоджено два приватні будинки. Рятувальники локалізували пожежу.

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У ДСНС України, показавши наслідки, повідомили, що у Бориспільському районі вогнеборці 3 вересня ліквідовували пожежу на складах, що виникла внаслідок атаки російських дронів. І що робота триває під загрозою повторних обстрілів.

"Ворог двічі завдавав повторних ударів по місцю події! Аби зберегти життя та здоров'я особового складу, рятувальники були змушені відходити на безпечну відстань. Щойно загроза минула, вогнеборці одразу повернулися до гасіння. Фахівці продовжують працювати у надскладних умовах та під постійною загрозою нових атак. До приборкання вогню залучені підрозділи ДСНС Київщини, міста Києва та інших регіонів України", - зазначили у ДСНС.

Дніпро

Російська атака 3 вересня забрала життя людини у Дніпрі, ще 8 людей отримали поранення, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог атакував Дніпро. Зайняла пожежа у передмісті", - повідомив Ганжа після 11 години, згодом додавши: "Внаслідок ворожого удару загорілися склади логістичної компанії".

"Одна людина загинула", - повідомив голова ОВА.

"Ракета-дрон "Бандероль" знищила депо та відділення Нової пошти у Дніпрі. Ворог вкотре атакував цивільну логістичну інфраструктуру і забрав життя нашого колеги", - повідомили у "Новій пошті" 3 вересня.

Пізніше голова ОВА додав: "Уже 8 поранених через ворожу атаку на Дніпро. Четверо з них у лікарні. Один постраждалий у важкому стані".

З його слів, у важкому стані був госпіталізований 20-річний юнак.