Голосіївський район

Майже 50% пішохідних підходів у Києві і близько не відповідають вимогам інклюзивності - Шуляк

Майже половина пішохідних підходів у Києві не відповідають вимогам інклюзивності, що ускладнює пересування та інтеграцію в суспільне життя людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, повідомляє голова комітету Верховної Ради України з питань містобудування.