Голосіївський район

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25593 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 154437 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 135154 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137979 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133914 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134068 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196077 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77525 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164606 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116851 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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У Києві через атаку рф дронами двоє постраждалих: показали наслідки

Вночі Київ атакували ударні безпілотники. У Дарницькому районі пошкоджено будинки, авто, госпспоруду, двоє жінок постраждали. У Голосіївському районі горіло складське приміщення.

Війна • 10 квітня, 05:45 • 11464 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

У ніч на 10 квітня Київ зазнав ворожої атаки дронів, пролунали вибухи. У Голосіївському районі зафіксовано загоряння, у Дарницькому - руйнування приватної будівлі, заблоковано людину.

Війна • 9 квітня, 21:45 • 46182 перегляди

Атака на столицю: зафіксовано влучання уламків та загорання у двох районах

У Голосіївському та Подільському районах Києва зафіксовано влучання уламків та загорання. На місце події виїхали екстрені служби, інформація про постраждалих уточнюється.

Війна • 12 лютого, 02:57 • 36610 перегляди

У Києві впали уламки ворожих дронів: одному постраждалому медики надали допомогу на місці

Внаслідок атаки БпЛА у Києві уламки впали на відкриту територію в Дніпровському районі. У Голосіївському районі пошкоджено оздоблення стін та вибито вікна в житловому будинку. Також у Соломʼянському районі зайнялася пожежа, є один постражалий.

Війна • 21 жовтня, 02:24 • 107433 перегляди

Наслідки атаки рф на Київ: пошкоджені автівки, дах житлового будинку та покрівля супермаркету

Уламки ракет впали в трьох районах Києва, пошкодивши автомобілі, дах будинку та супермаркет. За даними КМВА, внаслідок атаки рф на столицю постраждалих не зафіксовано.

Війна • 7 жовтня, 08:30 • 35407 перегляди

В Соломʼянському районі Києва ліквідували пожежу, яка виникла через атаку рф. Уламки ракети впали біля супермаркету

У Солом'янському районі Києва ліквідували пожежу, спричинену падінням уламків ракети. Уламки також впали біля багатоквартирного будинку та супермаркету, постраждалих немає.

Війна • 7 жовтня, 07:00 • 24726 перегляди

Атака "Кинджалів"на Київ: один з уламків впав на територію школи

Під час ракетної атаки на Київ уламки пошкодили дах багатоповерхівки та впали на територію школи. В інших районах уламки пошкодили автомобіль та впали на відкритих територіях, постраждалих немає.

Війна • 7 жовтня, 06:51 • 20794 перегляди

У Києві уламки ворожих ракет упали в трьох районах: Кличко розповів про пошкодження

Під час атаки рф на Київ уламки ракет впали в Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах. У Голосіївському районі уламок пробив дах мікроавтобуса, інформація про постраждалих уточнюється.

Війна • 7 жовтня, 06:24 • 20628 перегляди

Ракетна атака рф на Київ: ППО знищила всі цілі, уламки впали в двох районах

Вранці ворог завдав ракетного удару по Києву, застосувавши ракети "Кинджал". ППО успішно знищило всі повітряні цілі. Зафіксовано падіння уламків у Голосіївському та Солом'янському районах, без руйнувань і постраждалих.

Війна • 7 жовтня, 06:11 • 20125 перегляди

Забруднення повітря в столиці збережеться до кінця тижня

Рівень забруднення повітря в Києві перевищує норму через пил і дим, але не загрожує здоров'ю. За прогнозами, ситуація покращиться до кінця тижня.

Суспільство • 4 жовтня, 11:06 • 17886 перегляди

Негода у столиці: ТЦ Магелан підтопило, а вулиці пішли під воду

Через грозу в Києві було підтоплено торговий центр "Магеллан" та деякі вулиці, а дерева впали на обласну дорогу до Макарова.

Київ • 17 липня, 15:52 • 24164 перегляди

Внаслідок останнього масованого удару рф в Києві загинуло 33 людини, ще 125 пораненні - ДСНС

8 липня в результаті масованого ракетного удару Росії по Києву загинули 33 людини і 125 отримали поранення, в тому числі 10 дітей.

Війна • 11 липня, 10:17 • 59807 перегляди

Масований ракетний удар по Києву: кількість жертв зросла до 27, з них - троє дітей

За даними голови Київської міської військової адміністрації, в результаті масованого російського ракетного удару по Києву загинуло 27 осіб, у тому числі 3 дітей, 82 людини отримали поранення.

Війна • 8 липня, 18:33 • 56183 перегляди

Наслідки ранкового удару рф по Києву: руйнування у семи районах, понад сотня постраждалих, серед яких діти

В результаті масованого ракетного удару Росії по Києву 22 людини загинули і 82 отримали поранення, були зафіксовані пошкодження в 7 районах міста, включаючи руйнування частини дитячої лікарні "Охматдит".

Війна • 8 липня, 16:12 • 30519 перегляди

В результаті ранкової атаки по столиці повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції

Енергетики працюють над відновленням електропостачання з використанням резервних джерел.

Війна • 8 липня, 09:55 • 41224 перегляди

Жертвами атаки рф у Києві вже стало 9 людей, ще 33 постраждали - Офіс Генпрокурора

Дев'ять людей загинули і 33 отримали поранення в результаті масованого ракетного удару росії по Києву, пошкодивши цивільну інфраструктуру в 7 районах.

Війна • 8 липня, 09:53 • 25157 перегляди

У Києві кількість постраждалих через удар рф зросла до 25 - ДСНС

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок російського ракетного удару в Києві загинули 8 людей, 25 отримали поранення.

Війна • 8 липня, 09:46 • 58149 перегляди

Атака рф на Київ: ДСНС повідомляє про збільшення кількості жертв до 8

За попередніми даними, 8 людей загинули і 15 отримали поранення в результаті російської ракетної атаки на Київ, рятувальні роботи тривають у кількох районах міста.

Війна • 8 липня, 09:34 • 88654 перегляди

Ракетний удар рф по Києву: падіння уламків зафіксували у 7 районах, ДСНС показала наслідки

Російська ракетна атака на Київ спричинила наслідки у 7 районах міста, у тому числі у лікарні та житлових будинках, що призвело до жертв та пожеж.

Війна • 8 липня, 08:45 • 46425 перегляди

Атака рф на Київ: уламки впали у 6 районах

Під час російського ракетного удару по Києву уламки впали в 6 районах - Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському - спричинивши пошкодження будівель, зокрема пожежу в житловому будинку.

Війна • 8 липня, 08:08 • 57653 перегляди

У Києві ще вибух - мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та падіння уламків у багатьох районах української столиці під час масованого ракетного обстрілу з боку росії.

Війна • 8 липня, 07:58 • 69895 перегляди

Пожежу у Голосіївському районі Києва локалізували – ДСНС

У житловому комплексі "Республіка" на Теремках у Голосіївському районі Києва сталася масштабна пожежа, яку рятувальники локалізували о 22:37 після того, як вогонь поширився на площу 70 квадратних метрів.

Суспільство • 2 липня, 20:13 • 47871 перегляди
Ексклюзив

Майже 50% пішохідних підходів у Києві і близько не відповідають вимогам інклюзивності - Шуляк

Майже половина пішохідних підходів у Києві не відповідають вимогам інклюзивності, що ускладнює пересування та інтеграцію в суспільне життя людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, повідомляє голова комітету Верховної Ради України з питань містобудування.

Суспільство • 19 червня, 09:32 • 101548 перегляди

Світло жителям Києва, що залишилися без електрики через російську атаку, відновлять до кінця дня - речник КМДА

До кінця дня світло всім приватним споживачам в Києві, які залишилися без електрики через російську ракетну атаку, має бути відновлено.

Війна • 31 травня, 09:33 • 58869 перегляди

Ракетний удар по Києву: начальник КМВА повідомив деталі

У результаті ракетного удару по столиці були пошкоджені приватне домоволодіння, станція технічного обслуговування, Автомийка, 6 автомобілів і склад. Крім того, виникла пожежа, але повідомлень щодо жертв немає.

Війна • 31 травня, 04:52 • 29842 перегляди

Масштабна пожежа на столичному СТО: рятувальники намагаються приборкати полум’я

У Голосіївському районі Києва спалахнула пожежа, в результаті якої загорілися автомобільні шини і перекинулися на дерева і прилеглу будівлю станції технічного обслуговування на площі 500 квадратних метрів.

Київ • 21 травня, 16:23 • 26116 перегляди

Прорив трубопроводу поблизу ТРЦ Ocean Plaza: поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція порушила кримінальну справу проти посадових осіб "Київтеплоенерго" за фактом розкрадання бюджетних коштів під час реконструкції тепломереж у Києві, в тому числі на ділянці, де стався прорив труби на вулиці Антоновича.

Київ • 17 травня, 10:15 • 22150 перегляди

У Голосіївському районі столиці киянин знайшов ручні гранати

Киянин знайшов у лісосмузі Голосіївського району 3 ручні гранати і набої до автомата. Чоловік викликав на місце знахідки правоохоронців.

Київ • 15 травня, 12:54 • 23305 перегляди

У Києві екстрені відключення електроенергії - YASNO

У низці районів столиці частково зникло світло. Як повідомляє YASNO, застосовані екстрені відключення електроенергії.

Київ • 14 травня, 18:37 • 54692 перегляди

Євлаш: цієї ночі ворог не застосовував ракетних ударів, однак Повітряні сили постійно спостерігають активність ворожої тактичної авіації

Минулої ночі противник не застосовував ракетні удари та безпілотники типу "шахед", але Повітряні сили постійно спостерігають активність російських тактичних літаків Су-34 та Су-35 поблизу кордону з Україною.

Війна • 7 травня, 07:06 • 22057 перегляди