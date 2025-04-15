Голосіївський район

Вночі Київ атакували ударні безпілотники. У Дарницькому районі пошкоджено будинки, авто, госпспоруду, двоє жінок постраждали. У Голосіївському районі горіло складське приміщення.
У ніч на 10 квітня Київ зазнав ворожої атаки дронів, пролунали вибухи. У Голосіївському районі зафіксовано загоряння, у Дарницькому - руйнування приватної будівлі, заблоковано людину.
У Голосіївському та Подільському районах Києва зафіксовано влучання уламків та загорання. На місце події виїхали екстрені служби, інформація про постраждалих уточнюється.
Внаслідок атаки БпЛА у Києві уламки впали на відкриту територію в Дніпровському районі. У Голосіївському районі пошкоджено оздоблення стін та вибито вікна в житловому будинку. Також у Соломʼянському районі зайнялася пожежа, є один постражалий.
Уламки ракет впали в трьох районах Києва, пошкодивши автомобілі, дах будинку та супермаркет. За даними КМВА, внаслідок атаки рф на столицю постраждалих не зафіксовано.
У Солом'янському районі Києва ліквідували пожежу, спричинену падінням уламків ракети. Уламки також впали біля багатоквартирного будинку та супермаркету, постраждалих немає.
Під час ракетної атаки на Київ уламки пошкодили дах багатоповерхівки та впали на територію школи. В інших районах уламки пошкодили автомобіль та впали на відкритих територіях, постраждалих немає.
Під час атаки рф на Київ уламки ракет впали в Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах. У Голосіївському районі уламок пробив дах мікроавтобуса, інформація про постраждалих уточнюється.
Вранці ворог завдав ракетного удару по Києву, застосувавши ракети "Кинджал". ППО успішно знищило всі повітряні цілі. Зафіксовано падіння уламків у Голосіївському та Солом'янському районах, без руйнувань і постраждалих.
Рівень забруднення повітря в Києві перевищує норму через пил і дим, але не загрожує здоров'ю. За прогнозами, ситуація покращиться до кінця тижня.
Через грозу в Києві було підтоплено торговий центр "Магеллан" та деякі вулиці, а дерева впали на обласну дорогу до Макарова.
8 липня в результаті масованого ракетного удару Росії по Києву загинули 33 людини і 125 отримали поранення, в тому числі 10 дітей.
За даними голови Київської міської військової адміністрації, в результаті масованого російського ракетного удару по Києву загинуло 27 осіб, у тому числі 3 дітей, 82 людини отримали поранення.
В результаті масованого ракетного удару Росії по Києву 22 людини загинули і 82 отримали поранення, були зафіксовані пошкодження в 7 районах міста, включаючи руйнування частини дитячої лікарні "Охматдит".
Енергетики працюють над відновленням електропостачання з використанням резервних джерел.
Дев'ять людей загинули і 33 отримали поранення в результаті масованого ракетного удару росії по Києву, пошкодивши цивільну інфраструктуру в 7 районах.
За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок російського ракетного удару в Києві загинули 8 людей, 25 отримали поранення.
За попередніми даними, 8 людей загинули і 15 отримали поранення в результаті російської ракетної атаки на Київ, рятувальні роботи тривають у кількох районах міста.
Російська ракетна атака на Київ спричинила наслідки у 7 районах міста, у тому числі у лікарні та житлових будинках, що призвело до жертв та пожеж.
Під час російського ракетного удару по Києву уламки впали в 6 районах - Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському - спричинивши пошкодження будівель, зокрема пожежу в житловому будинку.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та падіння уламків у багатьох районах української столиці під час масованого ракетного обстрілу з боку росії.
У житловому комплексі "Республіка" на Теремках у Голосіївському районі Києва сталася масштабна пожежа, яку рятувальники локалізували о 22:37 після того, як вогонь поширився на площу 70 квадратних метрів.
Майже половина пішохідних підходів у Києві не відповідають вимогам інклюзивності, що ускладнює пересування та інтеграцію в суспільне життя людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, повідомляє голова комітету Верховної Ради України з питань містобудування.
До кінця дня світло всім приватним споживачам в Києві, які залишилися без електрики через російську ракетну атаку, має бути відновлено.
У результаті ракетного удару по столиці були пошкоджені приватне домоволодіння, станція технічного обслуговування, Автомийка, 6 автомобілів і склад. Крім того, виникла пожежа, але повідомлень щодо жертв немає.
У Голосіївському районі Києва спалахнула пожежа, в результаті якої загорілися автомобільні шини і перекинулися на дерева і прилеглу будівлю станції технічного обслуговування на площі 500 квадратних метрів.
Поліція порушила кримінальну справу проти посадових осіб "Київтеплоенерго" за фактом розкрадання бюджетних коштів під час реконструкції тепломереж у Києві, в тому числі на ділянці, де стався прорив труби на вулиці Антоновича.
Киянин знайшов у лісосмузі Голосіївського району 3 ручні гранати і набої до автомата. Чоловік викликав на місце знахідки правоохоронців.
У низці районів столиці частково зникло світло. Як повідомляє YASNO, застосовані екстрені відключення електроенергії.
Минулої ночі противник не застосовував ракетні удари та безпілотники типу "шахед", але Повітряні сили постійно спостерігають активність російських тактичних літаків Су-34 та Су-35 поблизу кордону з Україною.