Атака по Києву: перші подробиці комбінованого удару ворога

У Святошинському районі Києва медики госпіталізували трирічну дитину. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.

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Він також зазначив, що у Голосіївському районі сталося падіння "ймовірно уламків БпЛА біля житлового будинку".

Також в цьому районі палають гаражі. На іншій локації - автомобілі - написав Кличко.

Згодом він додав, що у Святошинському районі Києва спалахнула пожежа в житловому будинку. Крім того, пожежі спалахнули в нежитлових приміщеннях в Шевченківському районі.

"Є руйнування. Під завалами люди. Рятувальники та медики працюють на місці", - розповів мер Києва.

У свою чергу голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що Київ зазнає комбінованої атаки.

У тому числі від ударів балістичних ракет з різних напрямків - уточнив чиновник.

Він попередив, що загроза від росіян "зберігатиметься протягом найближчих годин".

Нагадаємо

У Києві в ніч на четвер, 24 квітня, пролунали потужні вибухи. За словами міського голови Вітпалія Кличка, у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

В Одесі пролунали вибухи - міський голова