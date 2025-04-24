Атака по Києву: перші подробиці комбінованого удару ворога
Київ • УНН
У Святошинському районі Києва медики госпіталізували трирічну дитину. У Голосіївському районі сталося падіння уламків БпЛА біля житлового будинку, палають гаражі та автомобілі.
У Святошинському районі Києва медики госпіталізували трирічну дитину. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.
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Він також зазначив, що у Голосіївському районі сталося падіння "ймовірно уламків БпЛА біля житлового будинку".
Також в цьому районі палають гаражі. На іншій локації - автомобілі
Згодом він додав, що у Святошинському районі Києва спалахнула пожежа в житловому будинку. Крім того, пожежі спалахнули в нежитлових приміщеннях в Шевченківському районі.
"Є руйнування. Під завалами люди. Рятувальники та медики працюють на місці", - розповів мер Києва.
У свою чергу голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що Київ зазнає комбінованої атаки.
У тому числі від ударів балістичних ракет з різних напрямків
Він попередив, що загроза від росіян "зберігатиметься протягом найближчих годин".
Нагадаємо
У Києві в ніч на четвер, 24 квітня, пролунали потужні вибухи. За словами міського голови Вітпалія Кличка, у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.
В Одесі пролунали вибухи - міський голова22.04.25, 22:56 • 13759 переглядiв