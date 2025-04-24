Атака по Киеву: первые подробности комбинированного удара врага
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева медики госпитализировали трехлетнего ребенка. В Голосеевском районе произошло падение обломков БпЛА возле жилого дома, горят гаражи и автомобили.
В Святошинском районе Киева медики госпитализировали трехлетнего ребенка. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
Он также отметил, что в Голосеевском районе произошло падение "вероятно обломков БпЛА возле жилого дома".
Также в этом районе горят гаражи. На другой локации - автомобили
Впоследствии он добавил, что в Святошинском районе Киева вспыхнул пожар в жилом доме. Кроме того, пожары вспыхнули в нежилых помещениях в Шевченковском районе.
"Есть разрушения. Под завалами люди. Спасатели и медики работают на месте", - рассказал мэр Киева.
В свою очередь глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что Киев подвергается комбинированной атаке.
В том числе от ударов баллистических ракет с разных направлений
Он предупредил, что угроза от россиян "будет сохраняться в течение ближайших часов".
Напомним
В Киеве в ночь на четверг, 24 апреля, прогремели мощные взрывы. По словам городского головы Витпалия Кличко, в столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА.
В Одессе прогремели взрывы - городской голова22.04.25, 22:56 • 13756 просмотров