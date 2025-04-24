Атака по Киеву: первые подробности комбинированного удара врага

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили
17:58 • 13561 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

23 апреля, 15:00 • 39066 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

23 апреля, 14:18 • 64544 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
23 апреля, 13:00 • 44346 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
23 апреля, 12:40 • 74707 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
23 апреля, 12:29 • 41815 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Эксклюзив
23 апреля, 11:49 • 36447 просмотра

Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Эксклюзив
23 апреля, 11:37 • 32416 просмотра

Боится потерять контроль: юрист объяснил, почему глава АРМА Дума блокирует реформу агентства

Эксклюзив
23 апреля, 08:41 • 35294 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

23 апреля, 07:58 • 44562 просмотра

Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год - Нафтогаз

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1.1м/с
44%
747 мм
Популярные новости

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 50194 просмотра

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

23 апреля, 13:53 • 26291 просмотра

МИД Польши и Украины отреагировали на акт вандализма в отношении могилы воинов УПА

23 апреля, 15:16 • 10541 просмотра

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

23 апреля, 15:29 • 16959 просмотра

Канье Уэст сбежал в Испанию, чтобы признаться в сексуальных отношениях со своим братом: жена рэпера отправилась с ним

23 апреля, 15:46 • 10955 просмотра
публикации

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 64544 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 50285 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 74707 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

23 апреля, 11:46 • 64665 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 80411 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Андрей Ермак

Андрей Сибига

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Лондон

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

23 апреля, 15:29 • 17039 просмотра

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

23 апреля, 13:53 • 26368 просмотра

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 38968 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 38224 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 68038 просмотра
Актуальное

Facebook

Тесла Модель Y

Шахед-136

Твиттер

Хранитель

Атака по Киеву: первые подробности комбинированного удара врага

Киев • УНН

 • 3866 просмотра

В Святошинском районе Киева медики госпитализировали трехлетнего ребенка. В Голосеевском районе произошло падение обломков БпЛА возле жилого дома, горят гаражи и автомобили.

Атака по Киеву: первые подробности комбинированного удара врага

В Святошинском районе Киева медики госпитализировали трехлетнего ребенка. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

Он также отметил, что в Голосеевском районе произошло падение "вероятно обломков БпЛА возле жилого дома".

Также в этом районе горят гаражи. На другой локации - автомобили

- написал Кличко.

Впоследствии он добавил, что в Святошинском районе Киева вспыхнул пожар в жилом доме. Кроме того, пожары вспыхнули в нежилых помещениях в Шевченковском районе.

"Есть разрушения. Под завалами люди. Спасатели и медики работают на месте", - рассказал мэр Киева.

В свою очередь глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что Киев подвергается комбинированной атаке.

В том числе от ударов баллистических ракет с разных направлений

- уточнил чиновник.

Он предупредил, что угроза от россиян "будет сохраняться в течение ближайших часов".

Напомним

В Киеве в ночь на четверг, 24 апреля, прогремели мощные взрывы. По словам городского головы Витпалия Кличко, в столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА.

В Одессе прогремели взрывы - городской голова22.04.25, 22:56 • 13756 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаКиев
Голосеевский район
Виталий Кличко
Киев
Brent
$66.12
Bitcoin
$93,791.30
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$34.16
Золото
$3,321.39
Ethereum
$1,802.99