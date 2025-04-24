Атака по Киеву: первые подробности комбинированного удара врага

В Святошинском районе Киева медики госпитализировали трехлетнего ребенка. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.

Он также отметил, что в Голосеевском районе произошло падение "вероятно обломков БпЛА возле жилого дома".

Также в этом районе горят гаражи. На другой локации - автомобили