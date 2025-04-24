Ворог завдав масштабного удару по Києву

У Києві в ніч на четвер, 24 квітня, пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє УНН.

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За словами міського голови Вітпалія Кличка, у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Виклик медиків у Голосіївський, Соломʼянський, Святошинський та Шевченківський райони. Ворожа атака на столицю триває. Перебувайте в укриттях! - написав Кличко.

Нагадаємо

Напередодні у Броварському районі через падіння уламків збитого безпілотника загорівся готельно-ресторанний комплекс. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, обійшлося без жертв.

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