Ворог завдав масштабного удару по Києву
Київ • УНН
У ніч на 24 квітня в Києві пролунали вибухи. Міський голова повідомив, що сили ППО працюють по ворожих БпЛА, виклик медиків у декілька районів.
У Києві в ніч на четвер, 24 квітня, пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє УНН.
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За словами міського голови Вітпалія Кличка, у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.
Виклик медиків у Голосіївський, Соломʼянський, Святошинський та Шевченківський райони. Ворожа атака на столицю триває. Перебувайте в укриттях!
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