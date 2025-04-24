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Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили
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Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

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Ворог завдав масштабного удару по Києву

Київ • УНН

 • 6714 перегляди

У ніч на 24 квітня в Києві пролунали вибухи. Міський голова повідомив, що сили ППО працюють по ворожих БпЛА, виклик медиків у декілька районів.

Ворог завдав масштабного удару по Києву

У Києві в ніч на четвер, 24 квітня, пролунали потужні вибухи. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами міського голови Вітпалія Кличка, у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Виклик медиків у Голосіївський, Соломʼянський, Святошинський та Шевченківський райони. Ворожа атака на столицю триває. Перебувайте в укриттях!

- написав Кличко.

Нагадаємо

Напередодні у Броварському районі через падіння уламків збитого безпілотника загорівся готельно-ресторанний комплекс. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, обійшлося без жертв.

У Нікополі FPV-дрон рф поранив жінку та двох дітей23.04.25, 18:12 • 6480 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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