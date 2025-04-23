У Нікополі FPV-дрон рф поранив жінку та двох дітей

$41.520.14
47.710.05
ukenru
У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі
15:00 • 11579 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

14:18 • 32330 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
13:00 • 27932 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
12:40 • 50086 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
12:29 • 32916 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Ексклюзив
11:49 • 31891 перегляди

Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР

Ексклюзив
11:37 • 29989 перегляди

Боїться втратити контроль: юрист пояснив, чому голова АРМА Дума блокує реформу агентства

Ексклюзив
23 квітня, 08:41 • 34372 перегляди

Як безпечно купувати онлайн: поради експерта з кібербезпеки

23 квітня, 07:58 • 43953 перегляди

Ціна на газ для українців залишиться незмінною ще рік - Нафтогаз

22 квітня, 18:22 • 68170 перегляди

США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+24°
0м/с
25%
748 мм
Популярнi новини

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

23 квітня, 06:48 • 69246 перегляди

російська атака дроном по автобусу в Марганці: 9 загиблих і 32 постраждалих, розпочато розслідування

23 квітня, 08:25 • 23793 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

11:46 • 45408 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

13:44 • 28307 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

13:53 • 10087 перегляди
Публікації

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

14:18 • 32360 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

13:44 • 28474 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

12:40 • 50115 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

11:46 • 45555 перегляди

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

23 квітня, 06:48 • 69385 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубіо

Йонас Гахр Сторе

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Лондон

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

15:29 • 3706 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

13:53 • 10147 перегляди

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 35141 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 34639 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 64489 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Financial Times

TikTok

ChatGPT

MIM-104 Patriot

У Нікополі FPV-дрон рф поранив жінку та двох дітей

Київ • УНН

 • 3836 перегляди

23 квітня російський дрон вдарив по Нікополю, поранивши 23-річну жінку та двох її дочок, однорічну та трирічну. Їм надали медичну допомогу, родина буде оговтуватись вдома.

У Нікополі FPV-дрон рф поранив жінку та двох дітей

У середу, 23 квітня, росіяни нанесли удар FPV дроном у Нікополі Дніпропетровської області, постраждало троє жителів, серед яких – діти. Про це повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

За словами Лисака, через удар FPV-дроном постраждали троє жителів Нікополя. До лікарні звернулась 23-річна жінка з двома доньками віком рік і три роки, відповідно. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Через удар FPV-дроном постраждали троє людей. До лікарні звернулася 23-річна жінка з двома доньками. Одній дівчинці три рочки, іншій – щойно виповнився рік. Всім надали медичну допомогу. Оговтуватися родина буде вдома

 – написав Лисак.

Нагадаємо

У середу, 23 квітня, російські окупанти атакували дроном автобус з працівниками у Марганці. В результаті ворожої атаки загинуло 9 жителів.

Кількість постраждалих впродовж дня змінювалась. Спочатку повідомлялось про 32 постраждалих, але пізніше ця цифра зросла до 49 осіб.

Також УНН повідомляв, що росіяни завдали удар по Сумській області, пошкодивши об'єкти цивільної інфраструктури.

Євген Устименко

Євген Устименко

Війна
Сумська область
Дніпропетровська область
Марганець
Brent
$65.69
Bitcoin
$93,186.70
S&P 500
$5,391.57
Tesla
$254.56
Газ TTF
$34.11
Золото
$3,292.86
Ethereum
$1,794.98