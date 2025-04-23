У Нікополі FPV-дрон рф поранив жінку та двох дітей

У середу, 23 квітня, росіяни нанесли удар FPV дроном у Нікополі Дніпропетровської області, постраждало троє жителів, серед яких – діти. Про це повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.

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За словами Лисака, через удар FPV-дроном постраждали троє жителів Нікополя. До лікарні звернулась 23-річна жінка з двома доньками віком рік і три роки, відповідно. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Через удар FPV-дроном постраждали троє людей. До лікарні звернулася 23-річна жінка з двома доньками. Одній дівчинці три рочки, іншій – щойно виповнився рік. Всім надали медичну допомогу. Оговтуватися родина буде вдома – написав Лисак.

Нагадаємо

У середу, 23 квітня, російські окупанти атакували дроном автобус з працівниками у Марганці. В результаті ворожої атаки загинуло 9 жителів.

Кількість постраждалих впродовж дня змінювалась. Спочатку повідомлялось про 32 постраждалих, але пізніше ця цифра зросла до 49 осіб.

Також УНН повідомляв, що росіяни завдали удар по Сумській області, пошкодивши об'єкти цивільної інфраструктури.