Удар рф дроном по автобусу в Марганці: загинули 7 жінок та 2 чоловіків, поранених уже 42
Київ • УНН
Російські війська атакували дроном автобус з працівниками у Марганці, Дніпропетровська область. Загинуло 9 людей, 42 отримали поранення, більшість з них госпіталізовано.
Кількість постраждалих внаслідок атаки російських військ дроном на автобус з працівниками у Марганці на Дніпропетровщині зросла до 42, загинуло 7 жінок та 2 чоловіків, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
42 людини постраждали через ворожий удар по автобусу у Марганці. Такі дані на цю хвилину. Майже всі госпіталізовані. Тільки троє потерпілих лікуються амбулаторно. 7 жінок та 2 чоловіків – загинули
Доповнення
За даними прокуратури, вранці 23 квітня російські військові здійснили атаку дроном по автобусу з працівниками підприємства у місті Марганець на Дніпропетровщині. Раніше було відомо про 9 загиблих і 32 постраждалих. Пошкоджено транспортний засіб.