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Удар рф дроном по автобусу в Марганці: загинули 7 жінок та 2 чоловіків, поранених уже 42

Київ • УНН

 • 3944 перегляди

Російські війська атакували дроном автобус з працівниками у Марганці, Дніпропетровська область. Загинуло 9 людей, 42 отримали поранення, більшість з них госпіталізовано.

Удар рф дроном по автобусу в Марганці: загинули 7 жінок та 2 чоловіків, поранених уже 42

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських військ дроном на автобус з працівниками у Марганці на Дніпропетровщині зросла до 42, загинуло 7 жінок та 2 чоловіків, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

42 людини постраждали через ворожий удар по автобусу у Марганці. Такі дані на цю хвилину. Майже всі госпіталізовані. Тільки троє потерпілих лікуються амбулаторно. 7 жінок та 2 чоловіків – загинули

- написав Лисак.

Доповнення

За даними прокуратури, вранці 23 квітня російські військові здійснили атаку дроном по автобусу з працівниками підприємства у місті Марганець на Дніпропетровщині. Раніше було відомо про 9 загиблих і 32 постраждалих. Пошкоджено транспортний засіб.

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