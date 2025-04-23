Удар рф дроном по автобусу в Марганці: загинули 7 жінок та 2 чоловіків, поранених уже 42

Кількість постраждалих внаслідок атаки російських військ дроном на автобус з працівниками у Марганці на Дніпропетровщині зросла до 42, загинуло 7 жінок та 2 чоловіків, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

42 людини постраждали через ворожий удар по автобусу у Марганці. Такі дані на цю хвилину. Майже всі госпіталізовані. Тільки троє потерпілих лікуються амбулаторно. 7 жінок та 2 чоловіків – загинули - написав Лисак.

Доповнення

За даними прокуратури, вранці 23 квітня російські військові здійснили атаку дроном по автобусу з працівниками підприємства у місті Марганець на Дніпропетровщині. Раніше було відомо про 9 загиблих і 32 постраждалих. Пошкоджено транспортний засіб.