Удар рф дроном по автобусу в Марганце: погибли 7 женщин и 2 мужчин, раненых уже 42

Количество пострадавших в результате атаки российских войск дроном на автобус с работниками в Марганце Днепропетровской области возросло до 42, погибло 7 женщин и 2 мужчин, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

42 человека пострадали из-за вражеского удара по автобусу в Марганце. Такие данные на эту минуту. Почти все госпитализированы. Только трое пострадавших лечатся амбулаторно. 7 женщин и 2 мужчин – погибли - написал Лысак.

Дополнение

По данным прокуратуры, утром 23 апреля российские военные совершили атаку дроном по автобусу с работниками предприятия в городе Марганец Днепропетровской области. Ранее было известно о 9 погибших и 32 пострадавших. Повреждено транспортное средство.