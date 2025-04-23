Удар рф дроном по автобусу в Марганце: погибли 7 женщин и 2 мужчин, раненых уже 42
Киев • УНН
Российские войска атаковали дроном автобус с работниками в Марганце, Днепропетровская область. Погибли 9 человек, 42 получили ранения, большинство из них госпитализированы.
Количество пострадавших в результате атаки российских войск дроном на автобус с работниками в Марганце Днепропетровской области возросло до 42, погибло 7 женщин и 2 мужчин, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
42 человека пострадали из-за вражеского удара по автобусу в Марганце. Такие данные на эту минуту. Почти все госпитализированы. Только трое пострадавших лечатся амбулаторно. 7 женщин и 2 мужчин – погибли
Дополнение
По данным прокуратуры, утром 23 апреля российские военные совершили атаку дроном по автобусу с работниками предприятия в городе Марганец Днепропетровской области. Ранее было известно о 9 погибших и 32 пострадавших. Повреждено транспортное средство.