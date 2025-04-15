Ворог вдарив по Нікопольщині з безпілотників та артилерії

Російські війська атакували Нікопольський район за допомогою безпілотників-камікадзе та артилерії, пошкодивши будинки, гараж, заправку та лінію електропередач, але обійшлося без жертв.