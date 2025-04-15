Вночі ворог обстріляв Нікопольський район з "Градів", артилерії та дронів. Постраждав 53-річний чоловік, пошкоджено будинки, гаражі та лінії електропередач.
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждало 4 людей, серед яких 12-річна дівчинка. Пошкоджено готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, 2 магазини та 14 автомобілів.
Внаслідок обстрілів у Кривому Розі постраждало 17 людей, 8 з яких перебувають у лікарні. Пошкоджено готель, магазин, адмінбудівлю, навчальний заклад, 7 багатоквартирних будинків та близько 15 автомобілів.
Російські війська обстріляли Марганець на Дніпропетровщині. Поранено трьох людей, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, автомобілі та комунікації.
Російські війська обстріляли Дніпропетровську область, поранивши вагітну жінку та 4-річного хлопчика. Пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки, господарські споруди та комунікації в кількох громадах.
російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області вночі 13 жовтня. Використовувалась важка артилерія, РСЗВ "Град" та дрон-камікадзе, постраждалих немає.
Російські війська атакували два райони Дніпропетровської області дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів поранено двох чоловіків, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Ворожі війська атакували райцентр та Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Використовувалися дрони-камікадзе та артилерія, пошкоджено інфраструктуру, але постраждалих немає.
Російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровщини артилерією та дронами-камікадзе. Обстріли зачепили Нікополь та чотири громади, пошкоджено інфраструктуру, жертв серед населення немає.
Ворожі війська обстріляли Марганець на Дніпропетровщині, поранивши двох чоловіків. Пошкоджено 7 житлових будинків, господарські споруди, електромережі та газопроводи. У Кривому Розі тривають рятувальні роботи.
Ввечері 25 вересня окупанти атакували Нікопольщину, використовуючи безпілотники, артилерію та "Гради". За попередніми даними, обстріли Нікополя та Марганецької громади обійшлися без жертв і постраждалих.
Вночі над Дніпропетровською областю збито 5 ворожих дронів. Ворог обстріляв Нікопольський район, пошкоджено приватний будинок. У Синельниківському районі через атаку загорілася будівля.
Загарбники атакували Нікополь, Марганець та інші громади Дніпропетровської області. Використовувалися артилерія, РСЗВ "Град" та дрони-камікадзе, наслідки обстрілів з'ясовуються.
Внаслідок артилерійського обстрілу Марганця постраждали три особи, включаючи 9-річного хлопчика. Пошкоджено автомобілі, магазини та житлові будинки, наслідки атаки уточнюються.
Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, використовуючи дрон-камікадзе та артилерію. Пошкоджено господарську споруду, жертв серед населення немає.
Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини артилерією та дронами. Постраждав 30-річний чоловік, пошкоджено інфраструктуру, базу відпочинку, газогін та лінію електропередач.
Ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровської області артилерією та дронами-камікадзе. Обстріли тривали з вечора до ранку, зачепивши Нікополь та Марганецьку громаду, але обійшлося без жертв.
Ввечері 13 та вранці 14 серпня армія РФ обстріляла Нікопольщину дронами-камікадзе та важкою артилерією. За даними голови ОВА, загиблих і поранених немає, наслідки атак уточнюються.
Російські військові обстріляли Нікопольський район артилерією та дронами-камікадзе. Постраждав 69-річний чоловік, пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та інфраструктуру.
Російські війська обстріляли Дніпропетровську область дронами та артилерією. Внаслідок атак поранено трьох підлітків, пошкоджено будинки та сільгосппідприємство, загинуло 100 свійських птахів.
У Марганці Дніпропетровської області російський безпілотник атакував будинок сімейного типу, де мешкали 12 дітей. Троє підлітків 13-14 років отримали осколкові поранення та були госпіталізовані.
Російська армія атакувала Марганець дроном-камікадзе. Троє підлітків 13-14 років отримали осколкові поранення середньої тяжкості та були госпіталізовані. Пошкоджено приватні будинки.
У Дніпропетровській області ворожа армія атакувала артилерійськими снарядами та безпілотниками-камікадзе до пізнього вечора та раннього ранку, але про жертви не повідомлялося, хоча матеріальні збитки оцінюються.
Російські війська атакували Нікопольський район за допомогою безпілотників та артилерії, спричинивши пожежі, пошкодивши будинки, будівлі, транспортні засоби, лінії електропередач та газопровід, але обійшлося без жертв.
У Дніпропетровській області було пошкоджено приватний будинок через обстріли військами агресора з використанням безпілотників-камікадзе. На щастя, повідомлень про жертви серед цивільного населення не надходило.
У Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок російських обстрілів пошкоджено промислове підприємство, чотириповерховий будинок, 10 приватних будинків, господарські будівлі, гараж, легкові та вантажні автомобілі, а також перебито лінію електропередач.
Російські війська атакували Нікопольський район за допомогою безпілотників-камікадзе та артилерії, пошкодивши будинки, гараж, заправку та лінію електропередач, але обійшлося без жертв.
Російські війська обстріляли Марганецьку громаду та Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії, пошкодивши інфраструктуру, приватний будинок та господарську будівлю.
Сьогодні Нікопольський район Дніпропетровської області зазнав ворожих обстрілів, внаслідок яких було пошкоджено газопровід, лінію електропередач, об'єкти інфраструктури, будівлі та транспортні засоби, двоє людей отримали поранення.
На Дніпропетровщині вночі загорілася суха трава через падіння уламків знищеного ворожого БПЛА, а окупанти також пошкодили інфраструктуру, обстрілявши Нікополь та Марганецьку громаду.