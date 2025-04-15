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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 738 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26895 перегляди

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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждав чоловік, пошкоджено будинки

Вночі ворог обстріляв Нікопольський район з "Градів", артилерії та дронів. Постраждав 53-річний чоловік, пошкоджено будинки, гаражі та лінії електропередач.

Суспільство • 14 квітня, 05:03 • 1992 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: 4 постраждалих, пошкоджено будівлі

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждало 4 людей, серед яких 12-річна дівчинка. Пошкоджено готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, 2 магазини та 14 автомобілів.

Суспільство • 21 жовтня, 05:01 • 39531 перегляди

У Кривому Розі 17 осіб постраждали внаслідок ворожих атак - ОВА

Внаслідок обстрілів у Кривому Розі постраждало 17 людей, 8 з яких перебувають у лікарні. Пошкоджено готель, магазин, адмінбудівлю, навчальний заклад, 7 багатоквартирних будинків та близько 15 автомобілів.

Суспільство • 20 жовтня, 04:50 • 53047 перегляди

Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Марганець, троє поранених

Російські війська обстріляли Марганець на Дніпропетровщині. Поранено трьох людей, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, автомобілі та комунікації.

Війна • 17 жовтня, 13:49 • 13368 перегляди

росіяни били по Дніпропетровщині артилерією та дронами: поранено вагітну жінку та дитину

Російські війська обстріляли Дніпропетровську область, поранивши вагітну жінку та 4-річного хлопчика. Пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки, господарські споруди та комунікації в кількох громадах.

Суспільство • 15 жовтня, 16:12 • 18618 перегляди

російські війська вночі били по Нікопольщині з важкої артилерії та РСЗВ

російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області вночі 13 жовтня. Використовувалась важка артилерія, РСЗВ "Град" та дрон-камікадзе, постраждалих немає.

Суспільство • 13 жовтня, 05:17 • 43572 перегляди

росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: поранено двох людей

Російські війська атакували два райони Дніпропетровської області дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів поранено двох чоловіків, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Суспільство • 2 жовтня, 15:51 • 16839 перегляди

Ворог обстріляв Дніпропетровщину дронами та артилерією: без жертв

Ворожі війська атакували райцентр та Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Використовувалися дрони-камікадзе та артилерія, пошкоджено інфраструктуру, але постраждалих немає.

Суспільство • 2 жовтня, 04:50 • 45575 перегляди

Били артилерією та дронами-камікадзе: окупанти понад 15 разів обстріляли Нікопольський район

Російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровщини артилерією та дронами-камікадзе. Обстріли зачепили Нікополь та чотири громади, пошкоджено інфраструктуру, жертв серед населення немає.

Війна • 1 жовтня, 15:49 • 16226 перегляди

Агресор обстріляв Дніпропетровщину, поранивши двох чоловіків та пошкодивши кілька будинків

Ворожі війська обстріляли Марганець на Дніпропетровщині, поранивши двох чоловіків. Пошкоджено 7 житлових будинків, господарські споруди, електромережі та газопроводи. У Кривому Розі тривають рятувальні роботи.

Суспільство • 28 вересня, 04:56 • 29108 перегляди

Терористи обстріляли Дніпропетровщину: жертв немає

Ввечері 25 вересня окупанти атакували Нікопольщину, використовуючи безпілотники, артилерію та "Гради". За попередніми даними, обстріли Нікополя та Марганецької громади обійшлися без жертв і постраждалих.

Суспільство • 26 вересня, 04:53 • 19583 перегляди

На Дніпропетровщині збито 5 "шахедів", ворог обстріляв два райони

Вночі над Дніпропетровською областю збито 5 ворожих дронів. Ворог обстріляв Нікопольський район, пошкоджено приватний будинок. У Синельниківському районі через атаку загорілася будівля.

Війна • 25 вересня, 05:26 • 14484 перегляди

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: постраждалих немає

Загарбники атакували Нікополь, Марганець та інші громади Дніпропетровської області. Використовувалися артилерія, РСЗВ "Град" та дрони-камікадзе, наслідки обстрілів з'ясовуються.

Суспільство • 20 вересня, 04:55 • 17028 перегляди

Війська рф вдарили по Марганцю на Дніпропетровщині: постраждали дві жінки та 9-річний хлопчик

Внаслідок артилерійського обстрілу Марганця постраждали три особи, включаючи 9-річного хлопчика. Пошкоджено автомобілі, магазини та житлові будинки, наслідки атаки уточнюються.

Війна • 18 вересня, 12:17 • 13068 перегляди

Ворог атакував Нікопольщину дроном-камікадзе та артилерією

Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, використовуючи дрон-камікадзе та артилерію. Пошкоджено господарську споруду, жертв серед населення немає.

Війна • 18 серпня, 04:45 • 50685 перегляди

Ворог 15 разів атакував Нікопольщину на Дніпропетровщині: постраждав чоловік, пошкоджено інфраструктуру

Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини артилерією та дронами. Постраждав 30-річний чоловік, пошкоджено інфраструктуру, базу відпочинку, газогін та лінію електропередач.

Війна • 17 серпня, 16:07 • 34408 перегляди

Дніпропетровщина вночі зазнала ворожих атак артилерією та дронами

Ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровської області артилерією та дронами-камікадзе. Обстріли тривали з вечора до ранку, зачепивши Нікополь та Марганецьку громаду, але обійшлося без жертв.

Війна • 15 серпня, 07:55 • 29226 перегляди

Російські війська атакували Нікопольщину дронами та артилерією

Ввечері 13 та вранці 14 серпня армія РФ обстріляла Нікопольщину дронами-камікадзе та важкою артилерією. За даними голови ОВА, загиблих і поранених немає, наслідки атак уточнюються.

Суспільство • 14 серпня, 05:05 • 36882 перегляди

Окупанти весь день обстрілювали Нікопольський район: поранений чоловік, пошкоджені будівлі

Російські військові обстріляли Нікопольський район артилерією та дронами-камікадзе. Постраждав 69-річний чоловік, пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та інфраструктуру.

Війна • 31 липня, 15:41 • 33959 перегляди

росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: є поранені та руйнування

Російські війська обстріляли Дніпропетровську область дронами та артилерією. Внаслідок атак поранено трьох підлітків, пошкоджено будинки та сільгосппідприємство, загинуло 100 свійських птахів.

Суспільство • 23 липня, 17:00 • 45064 перегляди

Удар по Марганцю: ​​ворог поцілив у будинок сімейного типу із 12 дітьми - МВС

У Марганці Дніпропетровської області російський безпілотник атакував будинок сімейного типу, де мешкали 12 дітей. Троє підлітків 13-14 років отримали осколкові поранення та були госпіталізовані.

Війна • 23 липня, 11:07 • 39662 перегляди

Трьох дітей поранено через атаку рф дроном на Дніпропетровщині

Російська армія атакувала Марганець дроном-камікадзе. Троє підлітків 13-14 років отримали осколкові поранення середньої тяжкості та були госпіталізовані. Пошкоджено приватні будинки.

Війна • 23 липня, 08:38 • 32994 перегляди

Війська рф атакували Дніпропетровську область артилерією та безпілотниками, жертв немає

У Дніпропетровській області ворожа армія атакувала артилерійськими снарядами та безпілотниками-камікадзе до пізнього вечора та раннього ранку, але про жертви не повідомлялося, хоча матеріальні збитки оцінюються.

Суспільство • 17 липня, 04:58 • 38262 перегляди

росіяни атакували Нікопольщину дронами та артилерією: внаслідок обстрілів трапились пожежі

Російські війська атакували Нікопольський район за допомогою безпілотників та артилерії, спричинивши пожежі, пошкодивши будинки, будівлі, транспортні засоби, лінії електропередач та газопровід, але обійшлося без жертв.

Війна • 16 липня, 15:49 • 25682 перегляди

Ворожий обстріл пошкодив будинок у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області було пошкоджено приватний будинок через обстріли військами агресора з використанням безпілотників-камікадзе. На щастя, повідомлень про жертви серед цивільного населення не надходило.

Суспільство • 16 липня, 04:45 • 106313 перегляди

Ворог накрив артилерійським вогнем та бив дронами: у Нікопольському районі пошкоджене підприємство та чотириповерхівка

У Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок російських обстрілів пошкоджено промислове підприємство, чотириповерховий будинок, 10 приватних будинків, господарські будівлі, гараж, легкові та вантажні автомобілі, а також перебито лінію електропередач.

Війна • 15 липня, 15:52 • 54461 перегляди

Ворог вдарив по Нікопольщині з безпілотників та артилерії

Російські війська атакували Нікопольський район за допомогою безпілотників-камікадзе та артилерії, пошкодивши будинки, гараж, заправку та лінію електропередач, але обійшлося без жертв.

Суспільство • 15 липня, 04:40 • 32419 перегляди

росіяни обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду та Нікополь: є пошкодження

Російські війська обстріляли Марганецьку громаду та Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії, пошкодивши інфраструктуру, приватний будинок та господарську будівлю.

Війна • 13 липня, 06:48 • 21731 перегляди

Ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе й артилерією: понівечені газогін та лінія електропередач

Сьогодні Нікопольський район Дніпропетровської області зазнав ворожих обстрілів, внаслідок яких було пошкоджено газопровід, лінію електропередач, об'єкти інфраструктури, будівлі та транспортні засоби, двоє людей отримали поранення.

Війна • 11 липня, 16:05 • 18685 перегляди

Нічні атаки на Дніпропетровщині: зайнялася пожежа через падіння уламків та пошкоджено інфраструктуру

На Дніпропетровщині вночі загорілася суха трава через падіння уламків знищеного ворожого БПЛА, а окупанти також пошкодили інфраструктуру, обстрілявши Нікополь та Марганецьку громаду.

Суспільство • 10 липня, 04:53 • 20618 перегляди