80 тисяч мешканців Нікопольщини знову з водою після відключення насосів - ОВА

20 вересня, 15:23 • 10870 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 22847 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 26825 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 39007 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 56322 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 54112 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 51880 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 45489 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 55699 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 69606 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Сили ППО працюють по цілях: у небі Київщини зафіксовано ворожі БпЛА20 вересня, 12:59 • 10085 перегляди
Напис “Слава росії” на табло у поїзді “Київ – Рахів”: поліцейські проводять перевірку20 вересня, 14:09 • 8376 перегляди
На Кіровоградщині чоловік відкрив вогонь по поліцейських: є поранені, введено спецоперацію для пошуку стрільця20 вересня, 14:42 • 5570 перегляди
Історія столичного пса Міши отримала продовження: чому поліція прийшла з перевіркою до центру для тваринPhoto20 вересня, 15:13 • 9384 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені18:15 • 9466 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 55699 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 60735 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 27888 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 29909 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 32393 перегляди
80 тисяч мешканців Нікопольщини знову з водою після відключення насосів - ОВА

Київ • УНН

 • 48 перегляди

80 тисяч мешканців Марганця, Покрова, Томаківки, Мирівки та Червоногригорівки на Нікопольщині знову мають водопостачання. Вода зникла через відключення п'яти з восьми насосів магістрального водогону через борги керуючого підприємства за електроенергію.

80 тисяч мешканців Нікопольщини знову з водою після відключення насосів - ОВА

80 тисяч мешканців Нікопольщини знову з водою. Йдеться про Марганець, Покров, Томаківку, Мирівку, Червоногригорівку, повідомляє УНН із посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Деталі

За його словами, без централізованої послуги люди залишилися кілька днів тому. Тоді зупинилися п'ять з восьми насосів, які забезпечують роботу магістрального водогону.

Все через те, що за борги від електроенергії відключили підприємство Регіональний офіс водних ресурсів. Саме воно відповідає за функціонування системи

- написав Лисак.

Він підкреслив, що нині мережі наповнюються водою. Вона вже з'являється в кранах, а максимум за добу звичний тиск відновиться повністю.

"На стабільну роботу РОВРу до кінця року необхідні 96,3 млн грн. ОВА передала необхідні листи з обґрунтуваннями до Кабміну для виділення цієї суми", - додав Лисак.

Нагадаємо

Кабмін затвердив перелік першочергових об'єктів для відновлення водопостачання. Проєкт передбачає будівництво нових водогонів та завершення розпочатих робіт у п'яти областях.

У громаді на Київщині встановили сонячну електростанцію для безперебійного водопостачання під час блекаутів15.09.25, 11:05 • 8470 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

