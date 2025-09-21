80 тисяч мешканців Нікопольщини знову з водою після відключення насосів - ОВА
80 тисяч мешканців Марганця, Покрова, Томаківки, Мирівки та Червоногригорівки на Нікопольщині знову мають водопостачання. Вода зникла через відключення п'яти з восьми насосів магістрального водогону через борги керуючого підприємства за електроенергію.
80 тисяч мешканців Нікопольщини знову з водою. Йдеться про Марганець, Покров, Томаківку, Мирівку, Червоногригорівку, повідомляє УНН із посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Деталі
За його словами, без централізованої послуги люди залишилися кілька днів тому. Тоді зупинилися п'ять з восьми насосів, які забезпечують роботу магістрального водогону.
Все через те, що за борги від електроенергії відключили підприємство Регіональний офіс водних ресурсів. Саме воно відповідає за функціонування системи
Він підкреслив, що нині мережі наповнюються водою. Вона вже з'являється в кранах, а максимум за добу звичний тиск відновиться повністю.
"На стабільну роботу РОВРу до кінця року необхідні 96,3 млн грн. ОВА передала необхідні листи з обґрунтуваннями до Кабміну для виділення цієї суми", - додав Лисак.
