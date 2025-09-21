80 тысяч жителей Никопольщины снова с водой после отключения насосов - ОВА

80 тысяч жителей Никопольщины снова с водой. Речь идет о Марганце, Покрове, Томаковке, Мировке, Червоногригоровке, сообщает УНН со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Подробности

По его словам, без централизованной услуги люди остались несколько дней назад. Тогда остановились пять из восьми насосов, обеспечивающих работу магистрального водопровода.

Все из-за того, что за долги от электроэнергии отключили предприятие Региональный офис водных ресурсов. Именно оно отвечает за функционирование системы - написал Лысак.

Он подчеркнул, что сейчас сети наполняются водой. Она уже появляется в кранах, а максимум за сутки привычное давление восстановится полностью.

"На стабильную работу РОВРа до конца года необходимы 96,3 млн грн. ОВА передала необходимые письма с обоснованиями в Кабмин для выделения этой суммы", - добавил Лысак.

Напомним

Кабмин утвердил перечень первоочередных объектов для восстановления водоснабжения. Проект предусматривает строительство новых водопроводов и завершение начатых работ в пяти областях.

