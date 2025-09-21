80 тысяч жителей Никопольщины снова с водой после отключения насосов - ОВА

$41.250.00
48.780.00
ukenru
20 сентября, 15:23 • 11061 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 27175 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 39462 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 56707 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 54257 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 51942 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 45548 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 55817 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 69719 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 35328 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.5м/с
78%
756мм
Популярные новости
В Киеве пьяный водитель Peugeot протаранил троллейбус20 сентября, 13:57 • 3690 просмотра
Надпись "Слава россии" на табло в поезде "Киев – Рахов": полицейские проводят проверку20 сентября, 14:09 • 8850 просмотра
В Кировоградской области мужчина открыл огонь по полицейским: есть раненые, введена спецоперация по поиску стрелка20 сентября, 14:42 • 6006 просмотра
История столичного пса Миши получила продолжение: почему полиция пришла с проверкой в центр для животныхPhoto20 сентября, 15:13 • 9840 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни18:15 • 10096 просмотра
публикации
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни18:15 • 10102 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 39463 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 56707 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 60973 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 69719 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Сергей Марченко
Антониу Гутерриш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 55817 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 60973 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 28022 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 30032 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 32492 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Facebook
ТикТок
E-6 Mercury
Детонатор

80 тысяч жителей Никопольщины снова с водой после отключения насосов - ОВА

Киев • УНН

 • 136 просмотра

80 тысяч жителей Марганца, Покрова, Томаковки, Мировки и Червоногригоровки на Никопольщине снова имеют водоснабжение. Вода исчезла из-за отключения пяти из восьми насосов магистрального водопровода из-за долгов управляющего предприятия за электроэнергию.

80 тысяч жителей Никопольщины снова с водой после отключения насосов - ОВА

80 тысяч жителей Никопольщины снова с водой. Речь идет о Марганце, Покрове, Томаковке, Мировке, Червоногригоровке, сообщает УНН со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Подробности

По его словам, без централизованной услуги люди остались несколько дней назад. Тогда остановились пять из восьми насосов, обеспечивающих работу магистрального водопровода.

Все из-за того, что за долги от электроэнергии отключили предприятие Региональный офис водных ресурсов. Именно оно отвечает за функционирование системы

- написал Лысак.

Он подчеркнул, что сейчас сети наполняются водой. Она уже появляется в кранах, а максимум за сутки привычное давление восстановится полностью.

"На стабильную работу РОВРа до конца года необходимы 96,3 млн грн. ОВА передала необходимые письма с обоснованиями в Кабмин для выделения этой суммы", - добавил Лысак.

Напомним

Кабмин утвердил перечень первоочередных объектов для восстановления водоснабжения. Проект предусматривает строительство новых водопроводов и завершение начатых работ в пяти областях.

В общине Киевской области установили солнечную электростанцию для бесперебойного водоснабжения во время блэкаутов15.09.25, 11:05 • 8471 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЭкономика
Электроэнергия
Сергей Лысак
Покров, Украина
Марханец