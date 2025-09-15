$41.310.00
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31 • 12220 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 15618 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 23462 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рф
14 сентября, 09:08 • 47848 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 68769 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 103396 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 85827 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84045 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46671 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
В общине Киевской области установили солнечную электростанцию для бесперебойного водоснабжения во время блэкаутов

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Таращанской общине Киевской области установили гибридную солнечную электростанцию мощностью 30 кВт. Она обеспечивает бесперебойное водоснабжение для 35 000 человек во время отключений света.

В общине Киевской области установили солнечную электростанцию для бесперебойного водоснабжения во время блэкаутов

Жители Таращанской общины Киевской области теперь имеют бесперебойное водоснабжение даже во время отключений света. Об этом сообщает Благотворительный фонд "МХП-Громаді", передает УНН.

Подробности

В этом году община реализовала проект "Источник жизни", который стал одним из победителей конкурса "Школа лидеров общин". Конкурс проводит БФ "МХП-Громаді" вместе с компанией МХП и Мариупольским государственным университетом.

В рамках проекта на станции второго подъема "Таращаводоканала" установили гибридную солнечную электростанцию мощностью 30 кВт.

В светлое время суток работаем от солнечных панелей — их 62, общей мощностью 30 киловатт. Когда солнце заходит — от аккумуляторов и инверторов

- пояснил заместитель директора КП «Таращаблагоустройство» Виталий Полищук.

Новая станция обеспечивает водой более 2000 домохозяйств, более 100 предприятий, а также больницы, школы и детские сады общины — в общей сложности около 35 000 человек.

Это не просто важный, а стратегический проект для жизнеобеспечения нашей общины. Ведь отныне даже во время блэкаутов люди не останутся без воды

- отметил Таращанский городской голова Михаил Кривошеев.

Общая стоимость проекта составила почти 1,5 млн грн.

Проект "Источник жизни" стал примером синергии бизнеса, власти и общины. Для нас важно, что эта инициатива будет работать на благо людей долгие годы

- подытожил руководитель группы социального развития БФ «МХП-Громаді» Александр Шпиль.

Справка

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" — национальный лидер в сфере устойчивого развития общин, который уже более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины. Фонд работает там, где поддержка наиболее необходима — от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и общин. Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes. Среди приоритетов — поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Рядом", комплексное развитие общин, помощь малому и среднему бизнесу и утверждение украинской идентичности.

Лилия Подоляк

ОбществоТехнологии
Электроэнергия
Киевская область
благотворительность
Forbes
ПрАО МХП