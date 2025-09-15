В общине Киевской области установили солнечную электростанцию для бесперебойного водоснабжения во время блэкаутов

Жители Таращанской общины Киевской области теперь имеют бесперебойное водоснабжение даже во время отключений света. Об этом сообщает Благотворительный фонд "МХП-Громаді", передает УНН.

Подробности

В этом году община реализовала проект "Источник жизни", который стал одним из победителей конкурса "Школа лидеров общин". Конкурс проводит БФ "МХП-Громаді" вместе с компанией МХП и Мариупольским государственным университетом.

В рамках проекта на станции второго подъема "Таращаводоканала" установили гибридную солнечную электростанцию мощностью 30 кВт.

В светлое время суток работаем от солнечных панелей — их 62, общей мощностью 30 киловатт. Когда солнце заходит — от аккумуляторов и инверторов - пояснил заместитель директора КП «Таращаблагоустройство» Виталий Полищук.

Новая станция обеспечивает водой более 2000 домохозяйств, более 100 предприятий, а также больницы, школы и детские сады общины — в общей сложности около 35 000 человек.

Это не просто важный, а стратегический проект для жизнеобеспечения нашей общины. Ведь отныне даже во время блэкаутов люди не останутся без воды - отметил Таращанский городской голова Михаил Кривошеев.

Общая стоимость проекта составила почти 1,5 млн грн.

Проект "Источник жизни" стал примером синергии бизнеса, власти и общины. Для нас важно, что эта инициатива будет работать на благо людей долгие годы - подытожил руководитель группы социального развития БФ «МХП-Громаді» Александр Шпиль.

Справка

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" — национальный лидер в сфере устойчивого развития общин, который уже более 10 лет внедряет системные изменения в 700+ населенных пунктах в 13 областях Украины. Фонд работает там, где поддержка наиболее необходима — от прифронтовых территорий до самых отдаленных сел, объединяя усилия бизнеса, власти и общин. Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes. Среди приоритетов — поддержка военных, ветеранов и их семей в рамках программы "МХП Рядом", комплексное развитие общин, помощь малому и среднему бизнесу и утверждение украинской идентичности.