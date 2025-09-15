У громаді на Київщині встановили сонячну електростанцію для безперебійного водопостачання під час блекаутів

Жителі Таращанської громади на Київщині тепер мають безперебійне водопостачання навіть під час відключень світла. Про це повідомляє Благодійний фонд "МХП-Громаді", передає УНН.

Цьогоріч громада реалізувала проєкт "Джерело життя", який став одним із переможців конкурсу "Школа лідерів громад". Конкурс проводить БФ "МХП-Громаді" разом із компанією МХП та Маріупольським державним університетом.

У межах проєкту на станції другого підйому "Таращаводоканалу" встановили гібридну сонячну електростанцію потужністю 30 кВт.

У світлу пору року працюємо від сонячних панелей — їх 62, загальною потужністю 30 кіловат. Коли сонце заходить — від акумуляторів та інверторів

Нова станція забезпечує водою понад 2000 домогосподарств, більше 100 підприємств, а також лікарні, школи та садочки громади — загалом близько 35 000 людей.

Це не просто важливий, а стратегічний проєкт для життєзабезпечення нашої громади. Адже відтепер навіть під час блекаутів люди не залишаться без води

Загальна вартість проєкту склала майже 1,5 млн грн.

Проєкт "Джерело життя" став прикладом синергії бізнесу, влади та громади. Для нас важливо, що ця ініціатива працюватиме на користь людей довгі роки