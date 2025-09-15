У громаді на Київщині встановили сонячну електростанцію для безперебійного водопостачання під час блекаутів

$41.310.00
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31 • 12597 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 15901 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 23739 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 48118 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 68872 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 103489 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 85903 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 84115 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46717 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу14 вересня, 23:13 • 12528 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинкиPhoto15 вересня, 00:48 • 13006 перегляди
NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху02:27 • 6508 перегляди
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО02:59 • 10293 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink05:13 • 11542 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
05:44 • 11816 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 14622 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 93067 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 65302 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 61648 перегляди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Радослав Сікорський
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Україна
Польща
Румунія
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 86 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина07:06 • 1738 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 20874 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 27633 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 76575 перегляди
Starlink
Financial Times
The Guardian
Fox News
ФАБ-250

У громаді на Київщині встановили сонячну електростанцію для безперебійного водопостачання під час блекаутів

Київ • УНН

 • 234 перегляди

У Таращанській громаді на Київщині встановили гібридну сонячну електростанцію потужністю 30 кВт. Вона забезпечує безперебійне водопостачання для 35 000 людей під час відключень світла.

У громаді на Київщині встановили сонячну електростанцію для безперебійного водопостачання під час блекаутів

Жителі Таращанської громади на Київщині тепер мають безперебійне водопостачання навіть під час відключень світла. Про це повідомляє Благодійний фонд "МХП-Громаді", передає УНН.

Деталі

Цьогоріч громада реалізувала проєкт "Джерело життя", який став одним із переможців конкурсу "Школа лідерів громад". Конкурс проводить БФ "МХП-Громаді" разом із компанією МХП та Маріупольським державним університетом.

У межах проєкту на станції другого підйому "Таращаводоканалу" встановили гібридну сонячну електростанцію потужністю 30 кВт.

У світлу пору року працюємо від сонячних панелей — їх 62, загальною потужністю 30 кіловат. Коли сонце заходить — від акумуляторів та інверторів

- пояснив заступник директора КП «Таращаблагоустрій» Віталій Поліщук.

Нова станція забезпечує водою понад 2000 домогосподарств, більше 100 підприємств, а також лікарні, школи та садочки громади — загалом близько 35 000 людей.

Це не просто важливий, а стратегічний проєкт для життєзабезпечення нашої громади. Адже відтепер навіть під час блекаутів люди не залишаться без води

- зазначив Таращанський міський голова Михайло Кривошеєв.

Загальна вартість проєкту склала майже 1,5 млн грн.

Проєкт "Джерело життя" став прикладом синергії бізнесу, влади та громади. Для нас важливо, що ця ініціатива працюватиме на користь людей довгі роки

- підсумував керівник групи соціального розвитку БФ «МХП-Громаді» Олександр Шпиль.

Довідка

Благодійний фонд "МХП-Громаді" — національний лідер у сфері сталого розвитку громад, який уже понад 10 років впроваджує системні зміни у 700+ населених пунктах у 13 областях України. Фонд працює там, де підтримка найпотрібніша — від прифронтових територій до найвіддаленіших сіл, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та громад. Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes. Серед пріоритетів — підтримка військових, ветеранів та їхніх родин у межах програми "МХП Поруч", комплексний розвиток громад, допомога малому та середньому бізнесу та утвердження української ідентичності.

Лілія Подоляк

Електроенергія
Київська область
благодійність
Forbes
ПрАТ МХП