Прем'єр Британії про санкції проти ГРУ: моральна відповідальність лежить на путіні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що санкції проти ГРУ підкреслює, чому потрібно залишатися пильними до постійної загрози, яка виходить від російського диктатора володимира путіна та росії. Про це пише Sky News, передає УНН.

Деталі

Цей звіт чітко говорить: моральна відповідальність лежить на путіні. І це ще один доказ шокуючої та безрозсудної ворожої діяльності на території Великої Британії. Отже, дуже важливо, що ми вперше запроваджуємо найсуворіші санкції проти ГРУ, але це також підкреслює, чому нам потрібно залишатися пильними до постійної загрози, яка виходить від путіна та росії - заявив Стармер.

Нагадаємо

Уряд Британії заявив, що ГРУ повністю підпадає під санкції за "необдумані" дії, включаючи напад у місті Солсбері, спрямований проти Сергія Скрипаля, колишнього офіцера ГРУ, який був ув'язнений у росії у 2006 році за шпигунство на користь Великої Британії. Його було звільнено в рамках обміну шпигунами у 2010 році та він оселився у Великій Британії.

Хлопчик, який контактував зі Сергієм Скрипалем у день отруєння, невдовзі теж почувався погано. На слуханнях про смерть ще однієї отруєної "Новачком" Дон Стерджес розповіли нові подробиці.