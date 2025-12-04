Прем'єр Британії про санкції проти ГРУ: моральна відповідальність лежить на путіні

$42.200.13
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
15:01 • 15806 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
4 грудня, 12:31 • 17414 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 30130 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 18586 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 19582 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 19773 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 28230 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 46540 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 36714 перегляди
Це вже не сліпий "камікадзе", а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію "шахедів"
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
Ексклюзив
15:01 • 15817 перегляди
"Чорна п'ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет
4 грудня, 12:21 • 21827 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 30139 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатними
4 грудня, 06:30 • 39622 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:24 • 66166 перегляди
Прем'єр Британії про санкції проти ГРУ: моральна відповідальність лежить на путіні

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що санкції проти ГРУ підкреслюють необхідність пильності до постійної загрози з боку росії. Він наголосив, що моральна відповідальність за дії ГРУ лежить на путіні.

Прем'єр Британії про санкції проти ГРУ: моральна відповідальність лежить на путіні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що санкції проти ГРУ підкреслює, чому потрібно залишатися пильними до постійної загрози, яка виходить від російського диктатора володимира путіна та росії. Про це пише Sky News, передає УНН.

Деталі

Цей звіт чітко говорить: моральна відповідальність лежить на путіні. І це ще один доказ шокуючої та безрозсудної ворожої діяльності на території Великої Британії. Отже, дуже важливо, що ми вперше запроваджуємо найсуворіші санкції проти ГРУ, але це також підкреслює, чому нам потрібно залишатися пильними до постійної загрози, яка виходить від путіна та росії

- заявив Стармер.

Нагадаємо

Уряд Британії заявив, що ГРУ повністю підпадає під санкції за "необдумані" дії, включаючи напад у місті Солсбері, спрямований проти Сергія Скрипаля, колишнього офіцера ГРУ, який був ув'язнений у росії у 2006 році за шпигунство на користь Великої Британії. Його було звільнено в рамках обміну шпигунами у 2010 році та він оселився у Великій Британії.

Хлопчик, який контактував зі Сергієм Скрипалем у день отруєння, невдовзі теж почувався погано. На слуханнях про смерть ще однієї отруєної "Новачком" Дон Стерджес розповіли нові подробиці. 

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Володимир Путін
Велика Британія