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Отруєння Скрипалів "Новачком": стали відомі нові деталі

Київ • УНН

 • 21255 перегляди

На слуханнях щодо смерті Дон Стерджес розкрили нові деталі отруєння "Новачком". Виявилося, що хлопчик, який контактував зі Скрипалем у день отруєння, також погано почувався кілька днів.

Отруєння Скрипалів "Новачком": стали відомі нові деталі

Хлопчик, який контактував зі Сергієм Скрипалем у день отруєння, невдовзі теж почувався погано. На слуханнях про смерть ще однієї отруєної "Новачком" Дон Стерджес розповіли нові подробиці, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

У понеділок учасникам слухань були продемонстровані кадри з камери відеоспостереження, на яких Сергій Скрипаль спілкується з хлопчиком та дає йому хліб, щоб той міг нагодувати качок у Солсбері.

Пізніше цього хлопчика та ще двох людей розшукали під час розслідування та з'ясували, що він погано почував себе ще кілька днів після зустрічі зі Скрипалем.

Основною метою слухань залишається смерть Дон Стерджес, яка померла після того, як вона розпорошила на себе значну кількість отруйної речовини, що опинилась у флаконі для парфумів. Її партнер Чарльз Роулі знайшов флакон з рідиною, яку він прийняв за парфуми, в коробці з речами, зібраними для благодійної мети неподалік Солсбері, і подарував його Стерджес.

Після контакту з "Новачком", який опинився на флаконі парфумів Чарльз та Дон серйозно захворіли та потрапили до лікарні, де Дон померла 8 липня 2018 року.

Учасники слухань мають з'ясувати зв'язок між смертю Дон Стерджес і спробою вбивства Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у березні 2018 року.

Раніше британські спецслужби поклали провину за це на росію. Кремль це заперечує.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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