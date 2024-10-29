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Отравление Скрипалей "Новичком": стали известны новые детали

Отравление Скрипалей "Новичком": стали известны новые детали

Киев  •  УНН

19:37 • 4092 просмотра

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На слушаниях по смерти Дон Стерджес раскрыли новые детали отравления "Новичком". Оказалось, что мальчик, который контактировал со Скрипалем в день отравления, также плохо себя чувствовал несколько дней.

Мальчик, который контактировал с Сергеем Скрипалем в день отравления, вскоре тоже чувствовал себя плохо. На слушаниях о смерти еще одной отравленной "Новичком" Дон Стерджес рассказали новые подробности, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

В понедельник участникам слушаний были продемонстрированы кадры с камеры видеонаблюдения, на которых Сергей Скрипаль общается с мальчиком и дает ему хлеб, чтобы тот мог накормить уток в Солсбери.

Позже этого мальчика и еще двух человек разыскали в ходе расследования и выяснили, что он плохо чувствовал себя еще несколько дней после встречи со Скрипалем.

Основной целью слушаний остается смерть Дон Стерджес, которая умерла после того, как она распылила на себя значительное количество отравляющего вещества, оказавшегося во флаконе для духов. Ее партнер Чарльз Роули нашел флакон с жидкостью, которую он принял за духи, в коробке с вещами, собранными для благотворительной цели неподалеку от Солсбери, и подарил его Стерджес.

После контакта с "Новичком", который оказался на флаконе духов Чарльз и Дон серьезно заболели и попали в больницу, где Дон умерла 8 июля 2018 года.

Участники слушаний должны выяснить связь между смертью Дон Стерджес и попыткой убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.

Ранее британские спецслужбы возложили вину за это на россию. кремль это отрицает.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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