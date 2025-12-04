Британія запровадила санкції проти російської ГРУ через атаку "Новачком" у 2018 році

Велика Британія запровадила санкції проти російського військового розвідувального управління ГРУ та викликала посла рф у четвер після того, як розслідування дійшло висновку, що диктатор володимир путін був відповідальним за атаку з використанням нервово-паралітичної речовини на британській землі у 2018 році, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Уряд Британії заявив, що ГРУ повністю підпадає під санкції за "необдумані" дії, включаючи напад у місті Солсбері, спрямований проти Сергія Скрипаля, колишнього офіцера ГРУ, який був ув'язнений у росії у 2006 році за шпигунство на користь Великої Британії. Його було звільнено в рамках обміну шпигунами у 2010 році та він оселився у Великій Британії.

Скрипаль та його дочка Юлія Скрипаль серйозно захворіли у березні 2018 року після впливу нервово-паралітичної речовини "Новачок", яка була намазана на ручку вхідних дверей колишнього шпигуна. Поліцейський Нік Бейлі також захворів. Усі троє вижили.

Три місяці по тому британка Дон Стерджесс та її партнер знепритомніли, знайшовши викинутий флакон парфумів з "Новачком". Стерджесс розпилила вміст пляшки на своє зап'ястя та померла через кілька днів. Її партнер вижив.

Додамо

москва заперечує будь-яку причетність до отруєнь. У 2018 році путін назвав Сергія Скрипаля "просто покидьком", який не цікавить кремль.

Колишній суддя Верховного суду Великої Британії Ентоні Хьюз, який очолював розслідування смерті Стерджесс, заявив, що напад на Скрипалів "мабуть, був санкціонований на найвищому рівні" путіним.

Він дійшов висновку, що Стерджесс була "невинною жертвою спроби офіцерів російської державної організації здійснити вбивство на вулицях Солсбері з використанням високотоксичної нервово-паралітичної речовини".

Велика Британія звинуватила трьох ймовірних агентів ГРУ у нападі на Скрипалів, але Велика Британія не має угоди про екстрадицію з росією, тому мало шансів притягнути їх до відповідальності.

"Новачок" – це клас нервово-паралітичних речовин військового класу, розроблених Радянським Союзом наприкінці холодної війни. Західні експерти зі зброї вважають, що ця зброя вироблялася лише в росії, хоча москва заявила, що США, Велика Британія та інші країни мають досвід для її виробництва.

У заяві Великої Британії про санкції також названо імена восьми ймовірних офіцерів військової кіберрозвідки, які працювали на ГРУ.

Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що висновки Хьюза "є серйозним нагадуванням про зневагу кремля до невинних життів".

"Непотрібна смерть Дон була трагедією і назавжди нагадуватиме про безрозсудну агресію росії", - сказав він.

