Британія запровадила санкції проти російської ГРУ через атаку "Новачком" у 2018 році

$42.200.13
49.230.04
ukenru
12:31 • 6604 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 16972 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 11984 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 13736 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 14790 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 24689 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 41139 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35503 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45478 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 60508 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.3м/с
92%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя4 грудня, 05:23 • 23428 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 30485 перегляди
путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу4 грудня, 07:55 • 15345 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році08:53 • 15703 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 11377 перегляди
Публікації
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 11482 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
12:12 • 16972 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 30629 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 60508 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 51901 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Іраклій Кобахідзе
Міхеіл Саакашвілі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Бельгія
Китай
Реклама
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo14:10 • 806 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році08:53 • 15794 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 23310 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 68125 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 71146 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Financial Times
Дипломатка

Британія запровадила санкції проти російської ГРУ через атаку "Новачком" у 2018 році

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Уряд Британії заявив, що ГРУ повністю підпадає під санкції за «необдумані» дії, включаючи напад у місті Солсбері, спрямований проти Сергія Скрипаля, колишнього офіцера ГРУ, який був ув'язнений у росії у 2006 році за шпигунство на користь Великої Британії. Його було звільнено в рамках обміну шпигунами у 2010 році та він оселився у Великій Британії.

Британія запровадила санкції проти російської ГРУ через атаку "Новачком" у 2018 році

Велика Британія запровадила санкції проти російського військового розвідувального управління ГРУ та викликала посла рф у четвер після того, як розслідування дійшло висновку, що диктатор володимир путін був відповідальним за атаку з використанням нервово-паралітичної речовини на британській землі у 2018 році, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Уряд Британії заявив, що ГРУ повністю підпадає під санкції за "необдумані" дії, включаючи напад у місті Солсбері, спрямований проти Сергія Скрипаля, колишнього офіцера ГРУ, який був ув'язнений у росії у 2006 році за шпигунство на користь Великої Британії. Його було звільнено в рамках обміну шпигунами у 2010 році та він оселився у Великій Британії.

Скрипаль та його дочка Юлія Скрипаль серйозно захворіли у березні 2018 року після впливу нервово-паралітичної речовини "Новачок", яка була намазана на ручку вхідних дверей колишнього шпигуна. Поліцейський Нік Бейлі також захворів. Усі троє вижили.

Три місяці по тому британка Дон Стерджесс та її партнер знепритомніли, знайшовши викинутий флакон парфумів з "Новачком". Стерджесс розпилила вміст пляшки на своє зап'ястя та померла через кілька днів. Її партнер вижив.

Додамо

москва заперечує будь-яку причетність до отруєнь. У 2018 році путін назвав Сергія Скрипаля "просто покидьком", який не цікавить кремль.

Колишній суддя Верховного суду Великої Британії Ентоні Хьюз, який очолював розслідування смерті Стерджесс, заявив, що напад на Скрипалів "мабуть, був санкціонований на найвищому рівні" путіним.

Він дійшов висновку, що Стерджесс була "невинною жертвою спроби офіцерів російської державної організації здійснити вбивство на вулицях Солсбері з використанням високотоксичної нервово-паралітичної речовини".

Велика Британія звинуватила трьох ймовірних агентів ГРУ у нападі на Скрипалів, але Велика Британія не має угоди про екстрадицію з росією, тому мало шансів притягнути їх до відповідальності.

"Новачок" – це клас нервово-паралітичних речовин військового класу, розроблених Радянським Союзом наприкінці холодної війни. Західні експерти зі зброї вважають, що ця зброя вироблялася лише в росії, хоча москва заявила, що США, Велика Британія та інші країни мають досвід для її виробництва.

У заяві Великої Британії про санкції також названо імена восьми ймовірних офіцерів військової кіберрозвідки, які працювали на ГРУ. 

Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що висновки Хьюза "є серйозним нагадуванням про зневагу кремля до невинних життів".

"Непотрібна смерть Дон була трагедією і назавжди нагадуватиме про безрозсудну агресію росії", - сказав він.

Отруєння Скрипалів "Новачком": стали відомі нові деталі29.10.24, 21:37 • 21274 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
Санкції
Володимир Путін
Кір Стармер
Велика Британія