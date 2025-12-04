Британия ввела санкции против российского ГРУ из-за атаки "Новичком" в 2018 году

$42.200.13
49.230.04
ukenru
12:31 • 6652 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 17103 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 12049 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 13805 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37 • 14858 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 24719 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 41191 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 35516 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 45489 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 60582 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.3м/с
92%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни4 декабря, 05:23 • 23428 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 30485 просмотра
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу4 декабря, 07:55 • 15345 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 15703 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 11377 просмотра
публикации
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 11628 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
12:12 • 17128 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 30797 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 60592 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 51968 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Ираклий Кобахидзе
Михеил Саакашвили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Бельгия
Китай
Реклама
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo14:10 • 886 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 15903 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 23344 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 68156 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 71178 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Financial Times
Дипломатка

Британия ввела санкции против российского ГРУ из-за атаки "Новичком" в 2018 году

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Правительство Британии заявило, что ГРУ полностью подпадает под санкции за «безрассудные» действия, включая нападение в городе Солсбери, направленное против Сергея Скрипаля, бывшего офицера ГРУ, который был заключен в России в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании. Он был освобожден в рамках обмена шпионами в 2010 году и поселился в Великобритании.

Британия ввела санкции против российского ГРУ из-за атаки "Новичком" в 2018 году

Великобритания ввела санкции против российского военного разведывательного управления ГРУ и вызвала посла рф в четверг после того, как расследование пришло к выводу, что диктатор владимир путин был ответственен за атаку с использованием нервно-паралитического вещества на британской земле в 2018 году, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Правительство Британии заявило, что ГРУ полностью подпадает под санкции за "безрассудные" действия, включая нападение в городе Солсбери, направленное против Сергея Скрипаля, бывшего офицера ГРУ, который был заключен в россии в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании. Он был освобожден в рамках обмена шпионами в 2010 году и поселился в Великобритании.

Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль серьезно заболели в марте 2018 года после воздействия нервно-паралитического вещества "Новичок", которое было намазано на ручку входной двери бывшего шпиона. Полицейский Ник Бейли также заболел. Все трое выжили.

Три месяца спустя британка Дон Стерджесс и ее партнер потеряли сознание, найдя выброшенный флакон духов с "Новичком". Стерджесс распылила содержимое бутылки на свое запястье и умерла через несколько дней. Ее партнер выжил.

Добавим

москва отрицает какую-либо причастность к отравлениям. В 2018 году путин назвал Сергея Скрипаля "просто подонком", который не интересует кремль.

Бывший судья Верховного суда Великобритании Энтони Хьюз, возглавлявший расследование смерти Стерджесс, заявил, что нападение на Скрипалей "вероятно, было санкционировано на самом высоком уровне" путиным.

Он пришел к выводу, что Стерджесс была "невинной жертвой попытки офицеров российской государственной организации совершить убийство на улицах Солсбери с использованием высокотоксичного нервно-паралитического вещества".

Великобритания обвинила трех предполагаемых агентов ГРУ в нападении на Скрипалей, но Великобритания не имеет соглашения об экстрадиции с Россией, поэтому мало шансов привлечь их к ответственности.

"Новичок" – это класс нервно-паралитических веществ военного класса, разработанных Советским Союзом в конце холодной войны. Западные эксперты по оружию считают, что это оружие производилось только в России, хотя Москва заявила, что США, Великобритания и другие страны имеют опыт для его производства.

В заявлении Великобритании о санкциях также названы имена восьми предполагаемых офицеров военной киберразведки, работавших на ГРУ. 

Премьер Британии Кир Стармер заявил, что выводы Хьюза "являются серьезным напоминанием о пренебрежении Кремля к невинным жизням".

"Ненужная смерть Дон была трагедией и навсегда будет напоминать о безрассудной агрессии России", - сказал он.

Отравление Скрипалей "Новичком": стали известны новые детали29.10.24, 21:37 • 21274 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Владимир Путин
Кир Стармер
Великобритания