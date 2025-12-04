Великобритания ввела санкции против российского военного разведывательного управления ГРУ и вызвала посла рф в четверг после того, как расследование пришло к выводу, что диктатор владимир путин был ответственен за атаку с использованием нервно-паралитического вещества на британской земле в 2018 году, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Правительство Британии заявило, что ГРУ полностью подпадает под санкции за "безрассудные" действия, включая нападение в городе Солсбери, направленное против Сергея Скрипаля, бывшего офицера ГРУ, который был заключен в россии в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании. Он был освобожден в рамках обмена шпионами в 2010 году и поселился в Великобритании.

Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль серьезно заболели в марте 2018 года после воздействия нервно-паралитического вещества "Новичок", которое было намазано на ручку входной двери бывшего шпиона. Полицейский Ник Бейли также заболел. Все трое выжили.

Три месяца спустя британка Дон Стерджесс и ее партнер потеряли сознание, найдя выброшенный флакон духов с "Новичком". Стерджесс распылила содержимое бутылки на свое запястье и умерла через несколько дней. Ее партнер выжил.

Добавим

москва отрицает какую-либо причастность к отравлениям. В 2018 году путин назвал Сергея Скрипаля "просто подонком", который не интересует кремль.

Бывший судья Верховного суда Великобритании Энтони Хьюз, возглавлявший расследование смерти Стерджесс, заявил, что нападение на Скрипалей "вероятно, было санкционировано на самом высоком уровне" путиным.

Он пришел к выводу, что Стерджесс была "невинной жертвой попытки офицеров российской государственной организации совершить убийство на улицах Солсбери с использованием высокотоксичного нервно-паралитического вещества".

Великобритания обвинила трех предполагаемых агентов ГРУ в нападении на Скрипалей, но Великобритания не имеет соглашения об экстрадиции с Россией, поэтому мало шансов привлечь их к ответственности.

"Новичок" – это класс нервно-паралитических веществ военного класса, разработанных Советским Союзом в конце холодной войны. Западные эксперты по оружию считают, что это оружие производилось только в России, хотя Москва заявила, что США, Великобритания и другие страны имеют опыт для его производства.

В заявлении Великобритании о санкциях также названы имена восьми предполагаемых офицеров военной киберразведки, работавших на ГРУ.

Премьер Британии Кир Стармер заявил, что выводы Хьюза "являются серьезным напоминанием о пренебрежении Кремля к невинным жизням".

"Ненужная смерть Дон была трагедией и навсегда будет напоминать о безрассудной агрессии России", - сказал он.

