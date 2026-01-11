Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
Киев • УНН
Силы обороны Украины поразили буровые установки в Каспийском море и подразделение ПВО российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Силы обороны Украины поразили буровые установки в Каспийском море и подразделение ПВО российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Украинские военные поразили три буровые установки корпорации "Лукойл" в акватории Каспийского моря. Речь идет о буровых установках им. В. Филановского, им. Юрия Корчагина и им. Валерия Грайфера.
Все эти установки задействованы в обеспечении российской оккупационной армии, отметили в Генштабе ВСУ.
Также Силы обороны Украины поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" в районе населенного пункта Бараничево (временно оккупированная территория Луганской области).
Данный комплекс ПВО средней дальности предназначен для борьбы с аэродинамическими целями. По предварительным данным, зафиксировано попадание и взрывы
Кроме того, было поражено материально-техническое подразделение из состава подразделения 49-й армии оккупантов в районе населенного пункта Новотроицкое (временно оккупированная территория Херсонской области).
Напомним
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия впервые в войне применила ударный дрон "Герань-5". Этот беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра.