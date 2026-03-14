Массированная комбинированная атака на Киев и область: число жертв растет

Киев • УНН

 • 3732 просмотра

Россия атаковала Киев и область ракетами и дронами, в результате чего погибли два человека. Повреждены общежитие, склады и жилые дома в нескольких районах.

Массированная комбинированная атака на Киев и область: число жертв растет

В ночь на субботу, 14 марта, противник нанес массированную комбинированную атаку по Киеву и Киевской области. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По столице россияне ударили баллистическими ракетами. В результате атаки в одном из районов города вспыхнул пожар.

Тем временем враг массированно атаковал Киевщину дронами и ракетами. Как сообщил начальник ОВА Николай Калашник, в Броварском районе погибли два человека, еще четверо получили травмы.

Повреждены здание общежития, производства и складские помещения. Еще один человек пострадал в Вышгородском районе. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь

- рассказал Калашник.

Кроме того, по его словам:

  • в Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили;
    • в Бучанском районе в результате атаки возник пожар частного дома;
      • в Вышгородском районе горят складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом.

        Напомним

        россияне вывели в Черное море носители крылатых ракет "Калибр". При этом на столицу направлялись около 60 дронов.

