Массированная комбинированная атака на Киев и область: число жертв растет
Киев • УНН
Россия атаковала Киев и область ракетами и дронами, в результате чего погибли два человека. Повреждены общежитие, склады и жилые дома в нескольких районах.
В ночь на субботу, 14 марта, противник нанес массированную комбинированную атаку по Киеву и Киевской области. Об этом сообщает УНН.
По столице россияне ударили баллистическими ракетами. В результате атаки в одном из районов города вспыхнул пожар.
Тем временем враг массированно атаковал Киевщину дронами и ракетами. Как сообщил начальник ОВА Николай Калашник, в Броварском районе погибли два человека, еще четверо получили травмы.
Повреждены здание общежития, производства и складские помещения. Еще один человек пострадал в Вышгородском районе. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь
Кроме того, по его словам:
- в Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили;
- в Бучанском районе в результате атаки возник пожар частного дома;
- в Вышгородском районе горят складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом.
россияне вывели в Черное море носители крылатых ракет "Калибр". При этом на столицу направлялись около 60 дронов.
