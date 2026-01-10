$42.990.00
50.180.00
ukenru
08:27 • 588 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 9006 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 17291 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 35931 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 33862 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 33713 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 27899 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 22190 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 16131 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 14032 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.7м/с
73%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Латвия созывает Совбез ООН из-за удара российской баллистической ракетой вблизи границ НАТО9 января, 23:56 • 6334 просмотра
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж всего 10 единиц и пятикратная прижимная силаPhoto10 января, 01:01 • 6904 просмотра
Комикс о Супермене, украденный у Николаса Кейджа, продан за рекордные $15 миллионов04:40 • 9244 просмотра
Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона05:29 • 18756 просмотра
Очередной выпад против Украины: спикер парламента Чехии сделал еще одно резкое заявление в адрес Киева07:48 • 3290 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 22946 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 68966 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 96693 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 69590 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 91373 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Энтони Альбанезе
Али Хаменеи
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Белый дом
Иран
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 63067 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 65312 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 86416 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 104674 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 145124 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Шахед-136

Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины

Киев • УНН

 • 590 просмотра

На Днепропетровщине более 130 тыс. потребителей остались без света из-за вражеского обстрела. На Киевщине около 10 тыс. потребителей до сих пор без электроснабжения после предыдущей атаки.

Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины

В результате вражеского обстрела в Днепропетровской области обесточено более 130 тыс. потребителей. Также из-за последствий обстрела предыдущих суток - до сих пор без света остается около 10 тыс. потребителей в Киевской области, преимущественно в Броварском районе. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН

Ночью враг в очередной раз наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. В результате чего в Днепропетровской области обесточено более 130 тыс. потребителей. В Киеве и Киевской области продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения после предыдущей атаки врага. За сутки удалось вернуть свет для более 350 тыс. потребителей в Киеве. Также из-за последствий обстрела предыдущих суток - до сих пор без света остается около 10 тыс. потребителей в Киевской области (преимущественно, в Броварском р-не) 

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что из-за повреждений сетей - на левобережье Киева и в части Киевской области введены аварийные отключения. На правобережье столицы действуют графики почасовых отключений.

Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями. В большинстве регионов Украины сейчас применяются вынужденные меры ограничения - графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленности). Актуальные графики можно найти на официальных ресурсах облэнерго вашего региона. Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение 

- добавили в Укрэнерго. 

Напомним 

Сегодня, 10 января, во всех регионах Украины будут действовать графики отключений

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область
Укрэнерго
Украина
Киев