Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины

Ночью враг в очередной раз наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. В результате чего в Днепропетровской области обесточено более 130 тыс. потребителей. В Киеве и Киевской области продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения после предыдущей атаки врага. За сутки удалось вернуть свет для более 350 тыс. потребителей в Киеве. Также из-за последствий обстрела предыдущих суток - до сих пор без света остается около 10 тыс. потребителей в Киевской области (преимущественно, в Броварском р-не)