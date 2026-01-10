Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Киев • УНН
На Днепропетровщине более 130 тыс. потребителей остались без света из-за вражеского обстрела. На Киевщине около 10 тыс. потребителей до сих пор без электроснабжения после предыдущей атаки.
В результате вражеского обстрела в Днепропетровской области обесточено более 130 тыс. потребителей. Также из-за последствий обстрела предыдущих суток - до сих пор без света остается около 10 тыс. потребителей в Киевской области, преимущественно в Броварском районе. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН.
Ночью враг в очередной раз наносил удары по энергетической инфраструктуре страны. В результате чего в Днепропетровской области обесточено более 130 тыс. потребителей. В Киеве и Киевской области продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения после предыдущей атаки врага. За сутки удалось вернуть свет для более 350 тыс. потребителей в Киеве. Также из-за последствий обстрела предыдущих суток - до сих пор без света остается около 10 тыс. потребителей в Киевской области (преимущественно, в Броварском р-не)
Сообщается, что из-за повреждений сетей - на левобережье Киева и в части Киевской области введены аварийные отключения. На правобережье столицы действуют графики почасовых отключений.
Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями. В большинстве регионов Украины сейчас применяются вынужденные меры ограничения - графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленности). Актуальные графики можно найти на официальных ресурсах облэнерго вашего региона. Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение
Напомним
Сегодня, 10 января, во всех регионах Украины будут действовать графики отключений.